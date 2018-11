Snart vil din smartphone ligne en lille bog i stedet for en flad plade Smartphone-producenterne er klar til at lancere smartphones, der kan bøjes og foldes, hvilket giver helt nye muligheder for design af telefonerne.

Til næste år vil de store smartphone-producenter som Samsung, LG og Huawei forsøge at bryde et moderne designmonopol. Lige siden iPhone blev vist frem første gang i 2007,, har smartphones primært været aflange plader med en glasagtig front. De eneste rigtige forandringer har været, at skærmen blev større og fyldte mere af overfladen, og så blev telefonerne konstant tyndere. Men nu kan det være, vi er på vej i en helt anden retning.

Udfordrer plade-formatet

Den smartphone-formfaktor, vi har levet med i over ti år, bliver nu kraftigt udfordret af producenter fra såvel Sydkorea, Kina som USA. Det sker på grund af et gennembrud i skærmteknologi, der gør det muligt at bøje og folde skærmpaneler, uden at de går i stykker. Det betyder reelt, at smartphones kan antage alle mulige former, der er mere eller mindre praktiske. En smartphone kan nu i princippet være kugleformet, selvom det ville gøre den noget sværere at putte i en jakkelomme.

Lige siden Samsung i 2014 viste et koncept frem, hvor en tablet kan foldes sammen til noget, der ligner en lille bog og dermed bruges med en enkelt hånd ligesom en smartphone, har der været spekulationer fremme om, hvornår de foldbare smartphones dukkede op. Det har vi nu fået svar på, og svaret lyder: I 2019.

Onsdag åbnede Samsung deres udviklerkonference i San Francisco, der kører i denne uge. Her løftede de en lille flig af sløret for, hvad de har i vente med foldbare smartphones. Da han trådte ind på scenen under åbnings-keynoten, meddelte Samsungs amerikanske marketingsdirektør for mobilområdet, Justin Denison, at firmaet er lige ved at være klar med deres bud på en foldbar fremtid for smartphones.

Dobbelt så tyk

»Jeg får en masse ballade, hvis jeg viser jer for mange detaljer«, sagde Denison, men lykkedes dog alligevel med at vise en enhed frem, der i udfoldet tilstand er en tablet med en skærm på lige over syv tommer. Folder man den sammen på midten, bliver den til en smartphone i normal størrelse, dog noget tykkere og med lidt bredere kanter, end vi er vant til lige nu.

Det vil som minimum kræve noget tilvænning at have en sammenfoldet smartphone i lommen eller tasken, hvis man er vant til at gå rundt med en smartphone, der er halvt så tynd. Men der er heller ikke tale om et færdigt produktdesign. Dette kommer vi formentlig først til at se i slutningen af februar, når Samsung viser deres forårskollektion frem. Som Justin Denison bekræftede fra scenen, så vil Samsung lancere en masseproduktionsklar, foldelig smartphone »Indenfor de kommende måneder«.

Denison forklarede også, at udfordringen har været at få de foldbare skærme til også at være holdbare. De bøjelige skærme har været klar i flere år, og Samsung viste første gang det lille bog-agtige format frem for foldbare smartphones i 2014. Men først nu er skærmene klar til den hårdhændede behandling, en almindelige forbruger kan udsætte dem for.

Fordi, der nu skal til at være mange flere formater for smartphones, er Samsung deruodver nødt til at ændre deres brugerflader kraftigt. De har skabt en helt ny brugerflade baseret på Googles Android, der vil begynde at dukke op i nye smartphone-modeller (samt Samsung GALAXY S9 og Note 9) fra næste år.

Lille konkurrent kom først

Den hedder ’One UI’ og har ud over evnen til selv at indstille sig efter skærmstørrelse og -format, også en meget mere intuitiv grafisk profil og så er der ikke mindst taget højde for, at folk ikke har ret lange tommelfingre. Samsung har simpelthen rykket en række af de vigtigste navigationsmuligheder, menuer med mere ned på skærmens nederste halvdel, sådan at man ikke skal trække tomlen unødigt for blot at bruge sin smartphone.