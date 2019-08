Se prisforskellen: Uoriginale iPhone-skærme er dyrere end de originale

Uautoriserede værksteder har højere priser for reparation af iPhone, og de har forskellige opfattelser af, hvad original og OEM er. Det gør det svært for forbrugerne at gennemskue, hvad de helt præcis køber.

Når ulykken sker, og skærmen på den dyrt indkøbte iPhone går i stykker, vil man som forbruger opdage det overraskende paradoks, at det kan være dyrere at få repareret skærmen på et uautoriseret værksted end hos Apple selv. Prisforskellen er over 1.000 kroner i nogle tilfælde, og skærmen fra de uautoriserede værksteder er ikke helt original.