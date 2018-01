Facebooks nye tiltag mod fake news kan have den modsatte effekt

Det bekymrer bl.a. Tarleton Gillespie, der er kommunikationsprofessor ved det velansete Cornell-universitet i USA. Han forsker i sociale medier og understreger overfor Politiken, at Facebooks nye initiativ ikke kommer til at ændre ved brugernes behov for at dele nyheder – og dermed potentielt falske nyheder - med andre:

For let at dele fake news

»Behovet for at dele har altid været der. Og nyheder har længe været betragtet af brugerne som meget værdifuld social currency«. Det sidstnævnte begreb bruges af forskere i sociale medier til at beskrive de elementer, der deles af brugerne for at fastholde en forbindelse til hinanden. Det er den ’valuta’, der bruges til at opbygge social kapital i et netværk.

Gillespie er dog positivt stemt overfor Facebooks initiativ, fordi han mener, at Facebook langt om længe tager ansvar for at have gjort det lidt for let at sprede fake news: »Jeg synes ikke, det er urimeligt at sige, at Facebook har opbygget et system med en særlig delings-logik, som de tjener penge på. Deres taktik er at putte brugernes behov for at dele nyheder som social valuta ned i et enkelt, nemt delings-klik – og så belønne delinger af links, der er mere saftige end substantielle. »

»Det for simpelt at sige, at det er Facebooks skyld det hele, og at de har skabt de her problemer«, mener Tarleton Gillespie. »Men de har et medansvar«.