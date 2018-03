Indkøb: Her er butikkernes åbningstider i påsken Find ud af, om dit foretrukne indkøbssted lukker i påskens helligdage.

Så det igen tid at tjekke åbningstider, hvis du vil undgå at blive overrasket af en lukket dør, når der skal købes ind til påsken.

Efter mange år med fleksible åbningstider kan det let komme bag på en, at mange - især større supermarkeder - har helligdagslukket.

Se kædernes oplysninger om påsken 2018 i skemaet her.

Husk at der er tale om hovedregler, og at åbningstider kan variere lokalt, da butikker i nogle kæder drives af selvstændige.

Da butikkernes ret til at holde helligdagsåbent afhænger af omsætningens størrelse, kan eksempelvis den ene Netto være lukket, mens den anden er åben.

Og tab ikke modet, hvis ferien tilbringes i sommerhus. Der er håb, selv om lammekølle som regel hurtigt bliver udsolgt på tanken! Her gælder nemlig særlige regler om udvidet åbningtid for at tilgodese feriefolket.

Tjek de enkelte butikkers eller kædens hjemmeside for lokale afvigelser.