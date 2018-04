Her er de stærkeste mærker for miljø, sundhed og bæredygtighed En ny bog har gennemgået 51 mærker på vores varer med en målestok for, hvor høj troværdighed og markedsværdi mærkerne har. I bunden ligger to mærker for veganere.

Ø-mærket, Nøglehullet og Svanen. Fairtrade, FSC og Den Blå Krans. Måske kender du som forbruger allerede flere af de nævnte mærker, som kan findes på alt fra madvarer, shampoo og kaffe til maling, havemøbler og barnevogne. Men sandsynligheden for, at du ved, hvordan de bliver kontrolleret, og om de holder, hvad de lover, er minimal.

Nu har Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, sat sig for at bringe mærkernes værdi ud i lyset. Sammen med forfatter Lars Ludvigsen lancerede han fredag bogen ’Mærk din forretning’, som skal gøre det mere givtigt for erhvervslivet at bruge mærker og sikre, at forbrugerne ved, hvad de kan stole på.

»Mærker er en bro mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren. Når de virker godt, er de en glimrende måde at fortælle kunden om varen på, og hvordan den er produceret«, siger Jakob Zeuthen, som har arbejdet med udvikling og certificering af mærker i over 20 år.

Der findes mærker på markedet, som hverken kontrolleres af staten eller af en uafhængig revision. Det giver ikke brandet ret meget værdi, mener Jakob Zeuthen. »Når Nike for eksempel siger, at de laver en særlig sko af havplast, så har man som forbruger ikke mulighed for at vurdere, hvor rigtigt det er. Jeg vil ikke sige, at det er utroværdigt, men det er ikke bevist. Derfor har virksomhederne brug for mærker, der er kontrolleret af tredjepart, hvis de skal bevæge sig i en mere bæredygtig retning«, siger han.

Af samme grund er alle de 51 mærker, som er vurderet i bogen, kontrolleret af tredjepart. Nogle er bare underlagt en bedre og mere systematisk kontrol.

Kendte mærker klarer sig godt

Blandt de mærker, som er meget troværdige, er Svanen, Ø-mærket, EU’s Ecolabel og Fairtrade, men også de mere ukendte FSC og UTZ. Nogle af mærkerne er statsligt kontrolleret, andre er private mærker. Mærkers værdi står ifølge de to forfattere på to ben: troværdighed og markedsværdi. Et mærke kan være gennemtjekket og kontrolleret på alle ledder, men nærmest ukendt af forbrugerne, f.eks. det norske øko-mærke Debio, som er nyt i Danmark.

Omvendt er det med for eksempel Den Blå Krans, Astma-Allergi Danmarks mærke. Markedsværdien af mærket er høj, men troværdighedsmæssigt får Den Blå Krans kun vurderingen ’middel’ i bogen. Organisationen har ikke alle oplysninger om krav og kontrol på sin hjemmeside og inddrager ikke alle interessenter, oplyses det i bogen.

»Mærkerne er jo allesammen troværdige, men for nogle er der plads til forbedring«, siger Jakob Zeuthen.

Astma-Allergi Danmark mener, at de to forfattere går galt i byen, blandt andet fordi de ikke har brugt det høringssvar, som organisationen har sendt i forbindelse med bogen. Oplysninger, som virksomheder og forbrugere kan få tilsendt, hvis de vil kende kriterier og kontrol af Den Blå Krans. »Vi er enige i, at det er godt med åbenhed og transparens, men hvis det alene handler om at skrive flotte ord på en hjemmeside, uden at de kontrollerer, om organisationen lever op til det, er det ikke meget værd«, siger Rikke Bille fra Astma-Allergi Danmark, som også er uenig med bogens definition af, hvem der skal have indflydelse på mærket.

»Nu er bogen jo primært rettet mod erhvervslivet, og derfor er vi måske ikke helt enige om, hvem der er interessenter. Vi inddrager vores medlemmer, vores bestyrelse, producenter med Den Blå Krans og fagfolk, det er dem, vi synes er vigtige«, siger Rikke Bille.

To vegetariske og veganske mærker og Carbon Footprint ligger i bunden, fordi deres kontrolsystemer ikke er så udbyggede. Jakob Zeuthen efterlyser, at alle mærker måler mere på deres effekt.

»Fairtrade kan påvise, at en bananfarmer under fairtrade får en øget avance på 49 procent, sammenlignet med en konventionel farmer. Den slags effektmålinger styrker et mærkes markedsværdi«.

Top ti:

Svanemærket. Det officielle nordiske miljømærke. Meget høj troværdighed.

Ø-mærket. Det statskontrollerede økologimærke. Meget høj troværdighed.

EU Ecolabel (EU-Blomsten). EU's officielle miljømærke. Meget høj troværdighed.

Fairtrade. Internationalt mærke, der arbejder for at forbedre arbejds- og levevilkår for bønder og arbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika. Meget høj troværdighed.

EU’s Det grønne blad. EU's økologimærke. Følges på danske varer altid af det røde danske Ø-mærke. Meget høj troværdighed. Forbedringspotentiale: Mere samarbejde om at begrænse svindel kan øge tilliden til mærket.

Det Økologiske spisemærke. Dansk, statskontrolleret mærkningsordning for professionelle spisesteder, der er registeret under Smileyordningen. Mærket viser, hvor stor en del af de brugte råvarer, der er økologiske. Meget høj troværdighed.

UTZ. Oprindeligt hollandsk mærke, som ligesom fairtrade vil skabe bæredygtige forhold for medarbejdere og miljø i blandt andet kaffe- og kakaoproduktion. Meget høj troværdighed.

FSC. Forest Stewardship Council. Mærket står på træværer og papir, som er produceret på baggrund af bæredygtig skovdrift. Meget høj troværdighed.

Debio. Norsk mærke for økologiske fødevarer. Meget høj troværdighed.