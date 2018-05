Vandeksperter: Anlæg mod kalk kan skade dit drikkevand

Når elkedlen ligner et kalkbrud bare en uge efter, at du afkalkede den sidst, så kan det være fristende at hoppe på en af de mange reklamer for blødgøringsanlæg, som lover kalkfrit vand i hele huset. Men de private anlæg, som sælges i tusindvis, får advarselslamperne til at lyse hos en række drikkevandseksperter.

For mange private blødgøringsanlæg fjerner gavnlige mineraler fra vandet, og skal passes og vedligeholdes år ud og år ind, hvis de ikke skal blive bakteriebomber og tilføre uønskede kemikaler i vandet, påpeger professor ved DTU Miljø, Hans-Jørgen Albechtsen.

»Vi har nogle vandværker, hvor professionelle medarbejdere hver dag holder styr på processerne og sikrer vandkvaliteten. Men når private husholdninger sætter deres egne anlæg på, så risikerer de at gøre vandet ringere og så har vi overladt det til 6 millioner forbrugere selv at fedte rundt med drikkevandskvaliteten. Det er helt grundlæggende en dårlig ide«, siger Hans-Jørgen Albrechtsen.

Også de danske vandværkers forening, Danva, samt hovedstadens Forsyningsselskab HOFOR er bekymret for udviklingen.

»Vi kontrollerer drikkevandet både på værkerne og i ledningsnettet, men vi går jo ikke ind hos forbrugerne og tester det ved taphanen. Hvis kunderne så sætter noget op, hvor de selv behandler deres eget vand, så skal de være meget opmærksomme på drift og vedligeholdelse af deres anlæg, for vi opdager ikke, hvis noget er galt. Vi ved ikke, hvem der har et blødgøringsanlæg«, siger presseansvarlig hos HOFOR, Astrid Skov.

Ikke desto mindre sker det i stor stil, at forbrugerne køber private anlæg, efter at Trafik-, bygge- og boligstyrelsen 1. juli 2016 åbnede for at godkende blødgøringsanlæg med tyske, hollandske og svenske godkendelser, oplyser Leon Buhl fra Teknologisk Institut.

»Efter den dato er markedet eksploderet. Tidligere var man bange for at påvirke drikkevandskvaliteten, men i 2016 blev det politisk besluttet, at den nok ikke blev påvirket så meget«, siger Leon Buhl, der er ingeniør i divisionen Energi og Klima.

Han ærgrer sig over, hvis der sælges på en skepsis over for drikkevandet, som man kender fra landene omkring os, der bruger overfladevand i drikkeforsyningen. Det danske vand er af en anden kvalitet.

Rør har brug for lidt kalk

Firmaet BWT er blandt de firmaer, der reklamerer flittigst, og oplyser, at man har solgt omkring 5.000 anlæg det seneste år, og det boomende marked bekræftes også af Birger Christiansen fra Tekniq, som organiserer installatører og vvs’ere.

»De her anlæg bliver sprøjtet ud, og vi ser, at de installeres i rigtig meget nybyggeri. Det er et godt argument, at man slipper for at gøre så meget rent på badeværelset, mens ulemperne er meget tekniske at forklare«, siger Birger Christiansen, som advarer imod, at rør kan korrodere, hvis mængden af kalk i vandet sættes for lavt.

»Hvis rør korroderer, kan de frigive metaller fra rørene til vandet. Og hvis vandet fra vandværket ændrer sig, så er det op til ejeren selv at sørge for, at anlægget bliver justeret rigtigt«, siger Birger T. Christiansen. I øjeblikket arbejder flere kommuner på at fjerne kalk fra vandet centralt, og når det sker, vil saltindholdet i vandet fra de private anlæg blive for højt, hvis de ikke justeres.