Har du klimaskyld efter ferien? Så mange bøffer skal du droppe, hvis du har været i Bangkok

»Danskerne ved godt, at flyrejser belaster miljøet, men det er svært at håndtere, fordi det er så fedt at flyve rundt i verden. Men vi er nødt til at få øjnene op for, at vi kan få mange gode oplevelser både kulturelt og kulinarisk i Danmark og i lande tæt på os«, siger Michael Minter, programleder i den grønne tænketank Concito.