Finanstilsynet: Banker har for stor appetit på andelslån Den hårde konkurrence om at låne ud til andelsboligejere har ført til, at der er blevet ydet lån på baggrund af urealistisk høje handelspriser, slår Finanstilsynet fast.

Appetitten på at yde lån til andelsboligejere er blevet for stor blandt danske banker og sparekasser.

Konkurrencen om andelsboliglån har ført til en mere risikobetonet låneadfærd, konstaterer en undersøgelse af seks pengeinstitutters udlån til andelsboligejere, som Finanstilsynet netop har foretaget.

Tilsynet har konstateret eksempler på, at der bliver ydet lån på baggrund af urealistisk høje priser på andelsboligerne i Aarhus og især København.

»Hvis denne her udvikling fortsætter, så kan det blive risikabelt. Vi har fokus på pengeinstitutternes stigende risikoappetit, hvad angår andelsboliglån«, siger underdirektør Sean Hove fra Finanstilsynet, der har konstateret, at andelsboligpriserne er steget markant i Aarhus og især København, hvor den type boliger er en stor del af boligmarkedet.

Fakta Tilsynets analyse Finanstilsynets kreditundersøgelse er gennemført i Danske Bank, Nykredit Bank, Arbejdernes Landsbank, Lån & Spar Bank, Sparekassen Kronjylland og Sparekassen Sjælland-Fyn. Undersøgelsen omfatter bevilligede lån fra september 2016 til 2017 på mere end 500.000 kroner.

»Vi har set, at der ukritisk bliver ydet lån på baggrund af meget høje handelspriser på andelsbeviset – altså den pris, som køberen betaler for en andelsbolig. Når man belåner et andelsbevis, så belåner man en del af hele andelsboligforeningen, så det er altså helt afgørende, at pengeinstitutterne kommer ud og vurderer hele foreningens økonomi for at få et retvisende billede«, siger han videre.

Tænk på pengene

Den enkelte andelsboligejer kan komme i klemme, hvis de har fået et for stort lån på baggrund af en urealistisk høj vurdering af andelsboligen.

»Hvis kreditvurderingen er baseret på en overvurderet pris på andelsboligen, så er det jo ikke sikkert, at fremtidige købere vil betale det samme for andelen. Vi har set hurtigt stigende priser på andelsboliger i Aarhus og København, og vi ved erfaringsmæssigt, at der på et eller andet tidspunkt vil komme et prisfald«, siger Sean Hove og peger på, at det for 10 år siden var sværere at sælge andelsboliger.

Finanstilsynet indskærper, at banker og sparekasser skal udvise større forsigtighed i forhold til kunder med lavt rådighedsbeløb eller høj gældsfaktor.

»Man skal huske, at andelslån typisk er med variabel rente, så ydelsen på lånet stiger, hvis renten stiger. På samme måde kan renten på andelsboligforeningens lån også stige, hvis de er med variabel rente. Det betyder så, at andelshaveren skal betale en højere månedlig boligafgift«, siger Sean Hove.

I Forbrugerrådet Tænk forstår seniorøkonom Morten Bruun Pedersen godt advarslen fra Finanstilsynet.

»Som samfund skal vi selvfølgelig være sikre på, at banker og sparekasser låner penge ud på baggrund af solide kreditvurderinger. Og som kunde har du jo heller ingen interesse i at få et lån, som du senere får vanskeligt ved at betale tilbage«, siger han. Derfor kan man godt »gå til stålet«, når man forhandler renter og gebyrer med banken, tilføjer han.

»Vi ved, at de 'de gamle kunder' typisk betaler mere for deres andelslån end de nye kunder, som bankerne i den stigende konkurrence forsøger at lokke til med gode tilbud«, siger Morten Bruun Pedersen, der opfordrer kunderne til løbende at holde øje med renten på lånet.

»Det er en god idé at holde øje med om, renten bliver sat op, efter at man er blevet kunde«, siger Morten Bruun Pedersen.