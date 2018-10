Wrooom – eldrevne løbehjul, segboards og motoriserede skateboards drøner afsted på cykelstierne

»I modsætning til f.eks. segboards og skateboards kan alle finde ud af at bruge et elløbehjul, og det har virkelig fået gang i salget«, siger Lucas Sieber, der er medstifter af Funboards.dk (firmaets slogan er ’sjovere end at gå’).

Det er ham, der har lånt Politiken et longboard, såvel som et elløbehjul og et såkaldt segboard – et lille, selvbalancerende køretøj uden styr. Lige nu kan funboards sælge alt, hvad de får ind ad døren af elløbehjul, og de venter lige nu på en større bestilling fra Kina, så de kan lukke hullerne i efterspørgslen.

Det samme melder Rull.dk, der er en af de største forhandlere i Skandinavien. De har i år solgt cirka 1.000 elløbecykler til danskerne, og »her over sommeren har det været helt vildt«, siger salgschef for Danmark Anders Andersen, der mener, at Tesla og elbilerne generelt har gjort verden mere elorienteret.



»Samtidig er el-løbehjulene og de andre transportmidler blevet bedre og mere udviklede, og så havde vi en megagod sommer, hvor det var det perfekte køretøj at køre på. Det har skabt en ketchupeffekt, hvor flere ser dem på vejene og tænker: »Den skal jeg også have««, siger han.

Interessen har fået et yderligere boost i denne uge, efter at det amerikanske selskab Lime i weekenden pludselig ud af den blå luft dukkede op i København og satte 200 elløbehjul på gaden, som man kunne leje via en app.

Vi nåede at prøve et af elløbehjulene, og det foregik fuldstændig smertefrit: Man henter en app og registrerer sig, og man kan derefter finde et elløbehjul via appens kortfunktion. Så peger man telefonens kamera på en QR-kode på løbehjulet, det låser op med et ’bip’, og man er afsted. Når man låser løbehjulet – igen med telefonen – får man en opgørelse over, hvad der bliver trukket på kreditkortet: Den lød på 17 kroner for vores lille tur rundt om blokken.

Kend dit nye elkøretøj El-løbehjul Hvad er det: Et løbehjul, der på alle måder virker som et løbehjul, men med en motor og et batteri, der driver et af hjulene.

Hvordan bruger man det: Elmotoren virker først, når løbehjulet er i bevægelse, så man skal starte med at sparke hjulet i gang. Efter et sekund sætter motoren i gang. Ellers er det snydenemt og alle kan bruge det. Nogle løbehjul har elektronisk bremse, der betjenes via en knap, andre almindeligt bremsegreb.

Hastighed: Typisk omkring 20 km/t, men der fås herhjemme i modeller der kører mere end 50 km/t

Pris: Set fra 800 kroner, men typisk omkring 2.000 kr eller mere for et voksen-løbehjul (køb ét med indbygget lys - det bliver lovpligtigt). El-skateboard Hvad er det: Et relativt langt skateboard (også kaldet et longboard) med en kraftig motor, der driver baghjulene, og et fladt batteri på undersiden. Derudover en fjernbetjening med et lille speeder-joystick, man holder i den ene hånd.

Hvordan bruger man det: Nybegyndere anbefales at skubbe bordet i fart, før man fyrer forsigtig op for motoren. Det giver nemlig et ordentlig ryk. Ellers bruges det som et almindelige longboard. I modsætning til longboards, der ikke har nogen form for bremse, kan man bremse det elektriske longboard ved at trække joysticket den anden vej.

Hastighed: Typisk 20-30 km/t, afhængig af model Pris: Set fra 1.500 kr, typisk dog fra 3.000 kr. og op Segboard /Hoverboard Hvad er det:En selvkorrigerende, selvbalancerende 'skateboard' på to hjul - hver hjul har sin egen motor og gyroskop, der holder balance. Man bevæger sig frem ad ved at vippe fødderne fremover, og baglæns ved at vippe fødderne baglæns. Hvis man kunne vipper med en fod, drejer segboardet. Man kan køre rundt om sig selv i cirkler og køre baglæns.

Hvordan bruger man det: Forsigtigt! To medlemmer af Politikens redaktion røg bagover og i gulvet under udførslen af denne artikel. Man stiller sig op med den ene fod og tager derefter et resolut trin op på den næste. Nu står man der, og skal lære at slappe af og stole på, at mekanismen nok skal holde én fra at falde af. For hidsige bevægelser sender det ene hjul hastigt i den ene retning, og man ligger pludselig lodret i luften, mens livet passerer revy. Hastighed: 10-15 km/t

Pris: 1.300-2.100 kroner E-skates Hvad er det: Den samme selvbalancerende teknologi som et segboard - men nu med et hjul til hver fod, som et par rulleskøjter. Det muliggøre, at man kan lave nogle vildere stunts end på segboardet, og bliver mere udfordret. Hvordan bruger man det: Man tænder det, hvorefter den enhjulede lille platform nu selv balancerer på magisk vis. Så er det ellers forsigtigt at stille sig op. Vi nåede ikke at turde køre på begge 'sko' i vores korte test før deadline. Skoene er nemlig ret aggressive i accelerationen. Hastighed: 12 km/t (Segway Drift W1) Pris: 3.000-4.500 kr El-ethjulet cykel Hvad er det: Enhjulet såkaldt unicycle, uniwheel eller blot elektrisk ethjulet cykel. Stort og voksende hit rundt omkring i byerne, og spottes også hyppigt i København. Sjov og hurtig transportform, der angivelig ikke er speciel farlig, når man får det lært. Hvordan bruger man det: Kan man allerede køre på enhjulet cykel, er det ikke så svært at komme i gang. Igangsætning kan i starten med gavn ske op af en væg eller langs et rækværk, man kan klamre sig til. Cyklen skal ligesom en traditionel ethjulet cykel holdes i bevægelse for, at man ikke vælter. Man køre frem ved at læne sig forover, baglæns ved at gøre det modsatte. Hastighed: 24 km/t Pris: 6.000 kroner

Men tirsdag var Lime væk igen, efter at Københavns Politi havde slået fast, at brugerne af løbehjulene risikerede en bøde på 1.000 kroner, hvis de blev stoppet af politiet. Lime har dog planer om at vende tilbage, når lovgivningen er på plads.

Ulovligt lige nu

I dag er det nemlig ulovligt at køre på løbehjul, skateboards, rulleskøjter og den slags på cykelstier og veje i Danmark. Det gælder også de nye eldrevne af slagsen. Det er dog ikke noget, politiet prioriteret synderligt, siger flere kilder.

»I al den tid, jeg har kørt på de skateboards og segboards, er jeg aldrig blevet stoppet en eneste gang«, siger Lucas Sieber fra Funboards. »Politiet kigger bare efter mig«.

Det samme fortæller Henrik Olsen, der er international kendt unicycle-entusiast med en meget besøgt YouTube-kanal. Unicycles er enhjulede, selvbalancerende elektriske cykler. Olsen og hans kammerater i klubben for el-unicycles, EUC Danmark, kører ofte rundt i København og Nordsjælland på et transportmiddel, man ikke lige overser.

»Jeg er endnu ikke blevet stoppet, men vi opfører os ordentligt og ansvarligt i trafikken, viser hensyn og tilpasser os cyklisterne«, siger han. Så vidt han ved, har heller ikke de andre medlemmer af gruppen fået bøder.

Det er svært at efterprøve, om politiet ser igennem fingre på de nye transportformer: Nationalt Færdselscenter under Rigspolitiet fører ikke statistik over, hvorvidt førere af eldrevne køretøjer får bøder eller ej.

»Men det er ulovligt og noget, vi skal reagere på, hvis vi stopper folk. Vi har handlepligt. En sanktion kan være at give en bøde, en anden kan være at påtale det. Hvis nogen har oplevet, at en politibil ikke stopper, så kan det være et køretøj, der er på vej til en anden opgave. Det er også klart, at det er jo ikke en drabsag, det er ikke verdens største forbrydelse, men det er en overskridelse og noget, vi tager os af i det omfang, vi har ressourcer til det«, siger politiassistent Christian Berthelsen.

Udfordringen med lovgivningen bliver formentlig snart løst, efter at regeringen med støtte fra samtlige af Folketingets partier mandag sendte en forsøgsordning i høring, der skal tillade elløbehjul, selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards på cykelstierne og på 50 km/t-veje, hvor der ikke er cykelstier.

Ifølge regeringen skal lovgivningen imødekomme befolkningens interesse for de nye køretøjstyper.

»Udviklingen af små motoriserede køretøjer går stærkt i disse tider. Jeg synes, at danskerne skal nyde gavn af den fleksibilitet og mulighed for ny mobilitet, som de små motoriserede køretøjer giver, hvis de kan integreres i trafikbilledet på en færdselssikkerhedsmæssigt forsvarlig måde«, skriver transportminister Ole Birk Olesen i en mail til Politiken.

I dag er elkøretøjerne allerede lovlige i Sverige, Norge, Finland og Island såvel som Frankrig, Belgien og visse steder i Spanien.

Men særligt løbehjulene har været anledning til kontroverser, efter at flere firmaer med enorm succes har lanceret udlejningsløbehjul i amerikanske byer, ofte uden at søge tilladelse eller sørge for lovliggørelse.

Mange steder er løbehjulene blevet lagt for had. I San Francisco, hvor elløbehjulstrenden havde sit arnested, har nogle borgere tyet til hårdhændede metoder som at smøre løbehjulene ind i lort eller klippe deres ledninger over.

Ifølge avisen Washington Post er antallet af ulykker også steget markant i flere amerikanske byer efter løbehjulstjenester er kommer til, og for to uger siden fik Washington, D.C. sin første dødsulykke, da en bruger af Limes elløbehjul kolliderede med en bil.

Bondam: El gør os inaktive

Herhjemme er Cyklistforbundet skeptiske over for de mange nye elektriske transportformer.

»Det første spørgsmål, man må stille sig selv, er: Hvornår skete det for os mennesker, at det at være så inaktiv som muligt blev noget efterstræbelsesværdigt? Hvornår blev det sådan, at vi ikke kan cykle eller gå to kilometer, men skal lade os transportere fra A til B uden nogen som helst form for fysisk aktivitet?«, siger forbundets direktør, Klaus Bondam.

»Vi ved, at fysisk aktivitet i hverdagen er sindssygt fornuftigt: Region Hovedstadens seneste cykelregnskab fra 2016 viste, at cyklismen i regionen sparede regionens arbejdspladser for 1,1 millioner sygedage om året, og det giver en øget effektivitet svarende til 1,6 milliarder kroner årligt«.

Bondam har prøvet at køre elløbehjul og synes, det var sjovt.

»Men jeg følte mig også mere sårbar. Jeg føler, at jeg på en cykel har et andet ’fodfæste’ og mere kontrol end på et bræt, der kører afsted«.

Bondam og Cyklistforbundet er bekymret for, hvad der sker, når elløbehjul, hurtige motorlongboards, enhjulede, selvbalancerende fartøjer og alt muligt andet skal bruge cykelstierne sammen med cyklerne.

»Der er allerede kamp om pladsen på cykelstierne, og nu skal man passe på med at male fanden på væggen, men vi tror på, at det vil skabe usikkerhed på de mest travle cykelstier. Der er et kæmpe pres, og cyklerne bevæger sig i flow, i grupper og i flokke, og der er vi lidt urolige over, hvad der sker, når der kommer skateboards og elløbehjul«, siger Bondam, der håber, at politikerne vil tænke sig om og overveje, om cykelstier og regler skal indrettes anderledes, når trafikken bliver så blandet.

I branchen mener man ikke, at løbehjulet kun er skidt for folkesundheden og trafiksikkerheden: »Jeg tror lige så vel, at de kan blive et alternativ til folks busture, når de skal ned til S-togs-stationen. De vil erstatte mange af de der korte, irriterende afstande. Jeg er enig i, at der er et problem i forhold til motionen. Omvendt er det også en måde at få nogle af bilerne ud af byerne, og det er jo godt«, siger Anders Andersen, Rull.dk.



En ting er sikkert: Der er underholdningsværdi i de nye transportformer. På Politiken prøvede et hav af journalister og chefer et låneelløbehjul og forsøgte sig med det noget sværere segboard. To journalister endte i gulvet og fik ømme balder og milde forstuvninger på selvfølelsen. Anders Legarth Schmidt, der blandt andet skriver om sundhed og motion, ræsede rundt på løbehjulet og bagefter sagde han: »Sådan et skal jeg helt sikkert have til at køre på arbejde, når det bliver lovligt. Jeg føler mig totalt som en dreng igen«.