Pensionsordninger er ikke nok: Vi sparer op ved siden af pension På trods af at Danmark har et højt berømmet pensionssystem, lægger hver anden lønmodtager ekstra til side til pension.

Slår folkepensionen til, kan jeg leve, som jeg vil, som pensionist, eller jeg kan trække mig tilbage, når det passer mig.

Det er tanker, der melder sig, årtier før det er aktuelt at gå pension. Og svaret er ofte nej, på trods af at Danmark har ry for at have et af verdens bedste pensionssystemer med arbejdsmarkedspension, hvor en del af lønnen bliver sat af til pension.



Næsten halvdelen af lønmodtagerne – 48 procent – sparer alligevel ekstra op til pension ud over det, de har pligt til via arbejdsgiverordninger, viser en undersøgelse, som brancheorganisationen Forsikring & Pension (F&P) har fået foretaget. Sidste år var det 44 procent, som sparede op ved siden af den pligtige ordning.



»Arbejdsmarkedspensionerne giver en god dækning, men mange vil alligevel opleve en nedgang i indtægt. Det tyder på, at vi ikke er indstillet på at gå ned i levestandard og gerne vil blive boende i vores bolig, når vi går på pension«, siger underdirektør Karina Ransby fra F&P.

»En af årsagerne kan også være, at der er nogle, som ønsker at supplere den offentlige velfærdsservice. Hvor meget service får vi egentlig fra kommunen, når vi bliver pensionister?«, spørger Ransby

Pensionsbranchen opfordrer fremtidens pensionister til at bruge den ekstra time, som vintertidens første døgn rummer, til at tjekke pensionsforholdene.



De enkelte pensionsselskaber mærker også den stigende interesse for at sikre alderdommen økonomisk.

»Det mest almindelige er, at medlemmerne betaler et par procent ekstra oveni«, siger forbrugerøkonom Carsten Holdum fra pensionsselskabet PFA, som er et af landets største pensionsselskaber. PFA har mange privatansatte som for eksempel medarbejderne i Bilka, Føtex og Netto som kunder.

Typisk betaler lønmodtagerne mellem 12 og 15 procent af deres løn ind på pligtige pensionsordninger, men kan altså vælge at øge den procentsats.

»Når medlemmerne runder 45, er de veletablerede med bolig og bil, og så kommer der lidt luft i økonomien, når børnene er på vej til at flytte hjemmefra og, du har fået lidt lønstigninger. Og i øjeblikket går det godt i dansk økonomi, så vi har bedre råd til at lægge til side«, forklarer Carsten Holdum.

I PFA er det 18 procent af de 35-årige medlemmer og 21 procent af de 55-årige, som betaler ekstra ind på deres arbejdsgiverordning, men de kan også have pensionsopsparing i andre selskaber, i en bank eller privat opsparing.



Kender de offentlige tilbud

I pensionsselskabet PKA, der har en stribe offentligt ansatte som sygeplejersker, fysioterapeuter og socialrådgivere som medlemmer, har de konstateret en øget interesse for at betale ekstra ind til pension.



»Mange af vores medlemmer kan som offentligt ansatte i deres daglige arbejde se, at den offentlige service i en række tilfælde lader noget tilbage at ønske i forhold til forventningerne«, siger medlemschef Britt Brandum fra PKA.

Lidt mere end hvert 10. medlem af PKA mellem 50 og 60 år betaler ekstra ind til pension. Selskabet har 13 faggrupper som medlemmer.



»Vores medlemmer sætter typisk via overenskomsten mellem 13 og 17 procent af deres løn af til pension. Som tommelfingerregel siger vi, at 16-17 procent er nok til at opretholde levefoden fra ens arbejdsliv i pensionistlivet«, siger medlemschefen.

Da der blev forhandlet overenskomster for de offentligt ansatte i foråret, havde samtlige faggrupper i PKA prioriteret at få mere sat af til de obligatoriske pensionsordninger.



»Der er en erkendelse af, at man vil være uafhængig af, hvad Folketinget vedtager«, siger Britt Brandum.