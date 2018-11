Minister efter hvidvask-skandale: Vi skal have et af Europas bedste banktilsyn

»Men vi kommer til at gentænke hele modellen. Vi er nødt til at lære af, at hvidvasksagen har kunnet køre i årevis, og der har været advarsler undervejs, uden at der er blevet grebet ind«, siger ministeren, der ser alt andet end glad ud, mens han fremlægger sin vision for et stærkere finanspoliti i en stemning af alvor i det herskabelige ministerkontor.



Den største sag

»Jeg blev udnævnt til minister torsdag 21. juni og brugte hele den efterfølgende weekend på at læse op, så meget jeg kunne, på Danske Bank-skandalen, og det har faktisk jeg gjort siden«.



»Jeg er overrasket over sagens omfang og over, at det har stået på så længe, uden at nogen har grebet ind. Jeg er dybt skuffet over, at det har kunnet finde sted i vores største bank. Det er vi nødt til at gøre noget ved«.



Rasmus Jarlov er helt på det rene med, at der er stor forargelse over, at landets største bank har tjent betydelige summer på at vaske sorte penge hvide for russiske rigmænd og oligarker.

»Der er et kæmpe offentligt pres for, at vi skal komme med meget store ændringer meget hurtigt. Vi har også gjort noget allerede, blandt andet ottedoblet bødestørrelserne for hvidvask. Og vi har skaffet større ressourcer til myndighederne«.

»Men nye store organisatoriske ændringer af hele setuppet på det her områdeskal bygge på en grundig evaluering og ikke bygge på, at der er nogle politikere, som har brug for at vise handlekraft. Derfor tager det tid at gøre det her ordentligt. For der er behov for store ændringer af systemet«, siger Rasmus Jarlov.

Siden Danske Bank offentliggjorde sin interne advokatundersøgelse i midten af september, har både administrerende direktør Thomas Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen måttet tjekke ud af banken.