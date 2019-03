Du behøver ikke rense postevandet. Det er allerede rent: Drop kulfiltrene og drik vand fra hanen

Frygt for pesticider får stadig flere af os til at rense vandet fra hanen, før vi drikker det. Filterkander og små stænger af aktivt kul lover at fjerne både tungmetaller og pesticidrester, og derfor stiger salget af begge dele, viser tal fra landets største helsekostbutikskæde, Helsam. Her har de oplevet en stigende interesse for begge produkter hen over de sidste fem år, og fra 2017 til 2018 er salget af kulfilterkanderne steget med hele 51 procent.

Den mest populære model er Dafi-kanden, og den har firmaet haft på hylderne siden halvfemserne. Den fås både i plast og glas og passer perfekt ind i køleskabsdøren. Den indeholder et vandrensningsfilter af aktivt kul, der lover at filtrere vandet for både tungmetaller som bly, kobber og zink og pesticidrester. Den indeholder også en såkaldt ionbytter, der har samme funktion som filteret.

Fakta Sådan virker en kulfilterkande Den mest populære kande, Dafi-kanden, indeholder en filterpatron, der kan rense vandet for klor, pesticider og tungmetaller. Patronen kan også mindske calcium og dermed gøre vandet blødere. Det er kombinationen af aktivt kul og en såkaldt ionbytter, der skifter giftstoffer ud med brint. Kilde: My Cabin, svensk producent af Dafi-kanden

Og det er netop drømmen om rent drikkevand, der får forbrugerne til at betale op til 300 kroner for en filterkande plus de løbende udgifter, når filteret hver måned skal skiftes ud med et nyt. Kunderne er bange for, at de bliver syge af at drikke vand fra hanen, fortæller butikschef for Helsam City, Ninna Petersen, der har været i branchen i 35 år:

»Kunderne har læst, at de ikke kan stole på, hvad der er i drikkevandet. Det er helt sikkert den primære grund til, at salget stiger. Nogle mener også, at vandet lugter af klor«, siger butikschefen.

Et stigende salg oplever også en leverandør af en særlig form for japanske stænger af aktivt kul, der ligner brændte stykker bark og kan det samme som filterkanderne. De kan puttes direkte ned i en hvilken som helst kande eller karaffel. Salget af stængerne, der går under det mindre mundrette navn Kishu Binchotan, er blevet tre gange så stort i løbet af det sidste år.

Kalkfri smag fastholder kunderne

»I virkeligheden er der ikke tale om trækul i den forstand, som vi er vant til herhjemme. Håndværkerne brænder træet så hårdt over tre dage, at der er tale om 98 procent karbon. Derfor er det noget af det reneste kul i verden og har en metallisk, glasagtig fornemmelse«, lyder produktbeskrivelsen fra Steen Kræmer Rasmussen, der driver netbutikken Kulsort.dk, hvorfra han sælger de særlige kulstænger til private, helsekostbutikker og andre webbutikker. Firmaet har eksisteret i fire år.

»Alle historierne om pesticidniveauer i drikkevandet gør mange betænkelige. Det kan vi tydeligt mærke, og det er også det, nye kunder taler om, når de ringer for at høre mere«, siger han og tilføjer, at kunderne efter købet opdager, at vandet smager bedre, »når det er renset og har fået et sundt mineraltilskud«.

Den rene – kalkfrie – smag er også det, der får Helsams kunder til at beholde deres filterkander, når de først er flyttet ind i køkkenet, mener Susanne Schou, der er underdirektør i Helsam:

»Købet starter som regel, fordi der er stor usikkerhed omkring vandkvaliteten. Men smagen er grunden til, at kunderne køber produktet på den lange bane«, siger hun. Det er også grunden til, at filterkanden har fundet vej til mange af de københavnske kaffebarer. Drømmen om en kop kaffe uden kalk får baristaerne til at placere filterkanden på hylden side om side med de eksklusive kaffebønner.

Vandet fra hanen er rent

Imidlertid gør filtrene absolut intet godt for vores sundhed, siger Hans-Jørgen Albrechtsen, der er ekspert i drikkevandsforurening og professor på Institut for Vand og Miljøteknologi på DTU:

»Vi må sige klart til forbrugerne, at de skal lade være med at købe de filtre«, slår han fast. Godt nok erkender han, at aktivt kul kan gøre det, det lover, men det er unødvendigt i et dansk køkken.

»Aktivt kul kan som udgangspunkt fjerne det, producenterne lover – pesticidrester og i et vist omfang tungmetaller. Det er veldokumenteret. Men der er ingen tungmetaller og pesticidrester i drikkevandet«, slår han fast.

Derfor skal forbrugerne slå koldt vand i blodet, når de læser, at der siver pesticidrester ned i vores grundvand og i sidste ende ud af vores vandhaner. Selv om landmændenes sprøjtegifte kan finde vej til vores grundvand, bliver vandet kontrolleret på vandværkerne. Her bliver det også renset yderligere, før det til slut løber ud af hanerne i de danske køkkener.

Vores grænseværdier er i øvrigt så lave, at overskridelser ingen effekt har på sundheden, mener Hans-Jørgen Albrechtsen. Hvis grænseværdierne bliver overskredet, sker det lokalt og kortvarigt, og selv om vi jævnligt hører om forurenet drikkevand og vandværker, der bliver lukket, kan vi være helt trygge ved at drikke vandet fra hanen.

»Grænseværdierne for drikkevand er ekstremt lave i Danmark. Hvis du drikker juice, kaffe eller spiser stort set hvad som helst, er risikoen for at få flere tungmetaller og pesticidrester ind meget større, end hvis du drikker vand«, siger han og forklarer, at vi i forvejen har væsentlig strengere regler for test af vores drikkevand end resten af EU.





Filtre fjerner gode mineraler fra vandet

Vi risikerer også at gå glip af gode mineraler fra undergrunden, når vi begynder at rense vandet fra hanen. Ifølge de officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen bidrager almindeligt postevand til at dække kroppens væskebehov, samtidig med at det giver os calcium, jod og magnesium.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at voksne mænd og kvinder dagligt får 800 mg kalk, og en del af vores kalkbehov kan vi altså få dækket ved at drikke vand fra hanen. Derfor undrer Hans-Jørgen Albrechtsen sig over, at producenterne af kulfilterkander »lovpriser, at de kan fjerne kalk fra vandet«.

»Calcium, som er en væsentlig del af kalk, er godt for vores tænder og knogler. Og hvis kanderne fjerner kalk, er der også en risiko for, at de fjerner andre mineraler, som vi skal bruge til at vedligeholde vores krop«, siger han og nævner, at for lidt jod for eksempel kan påvirke skjoldbruskkirtlen, og at for lidt magnesium kan øge risikoen for hjerte-kar-sygdom.

Når det er sagt, stammer størstedelen af vores kalkindtag fra mad – og især fra ost og mælk.

Klor nævner producenterne også, at både kulstænger og -kander kan fjerne, og det er til stor glæde for kunderne, forklarer butikschef Ninna Petersen fra Helsam City:

»Mange kunder fortæller, at de kan smage klor i vandet. Måske er det bare lugten, der minder dem om klor. Igen tror jeg, at det skyldes alle de artikler om vandkvaliteten, som medierne trykker«, siger hun.

Da vi spørger Hans-Jørgen Albrechtsen, er beskeden klokkeklar: