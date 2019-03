Opsigtsvækkende melding fra Mælkeindustrien: Ja da, du kan sagtens få dit calcium uden at drikke mælk

Arla overraskede i ugen med en udmelding, om at du ikke behøver at drikke mælk for at få calcium, men »skal gøre hvad du føler«. Vegetarerne og veganerne fejrer det som en sejr, mens Arla siger, at det har de altid ment.