Forskere angriber myndighedernes solråd: Solens stråler gør mere godt end skidt for kroppen

Hudlæger har i årtier sagt, at vi skal holde os ude af solen eller dække os med tøj og solcreme. Men vi har brug for solens stråler.

I Danmark anbefaler myndighederne, at vi holder os ude af solen, dækker os til med tøj og hat eller tager godt med solcreme på, hvis vi skal være ude i tidsrummet kl. 12-15 i perioden fra april til september. Sol og solskoldning er nemlig den største risikofaktor for at udvikle hudkræft, både den almindelige hudkræft, der typisk er fredelig, og den potentielt dødelige modermærkekræft.

Men nu siger flere internationale forskere og en dansk professor, at frygten for solen er gået for vidt.

Solens stråler danner nemlig ikke bare livsnødvendig D-vitamin i huden. Den ser ifølge forskerne også ud til at have en række andre potente biologiske virkninger i kroppen, der kan modvirke helt store folkesygdomme som højt blodtryk, hjertelidelser, diabetes og meget andet.

»Det er sygdomme, der dræber langt flere mennesker end hudkræft. Og det at reducere folks risiko for at dø er vigtigere end at reducere risikoen for hudkræft«, siger den skotske forsker Richard Weller.

Weller har sammen med kolleger fra andre universiteter fundet evidens for, at solskin sænker blodtrykket, og det er blot en af flere gavnlige mekanismer, som forskere kigger på: F.eks. undersøger australske forskere, hvordan solskin kan modvirke sygdommen multipel sklerose, der har vist sig at være markant mere udbredt i områder med lav solstråling.

Forskerne mener, at vi skal finde en ny balance, hvor vi undgår at få solskader og blive forbrændte, men samtidig får rigeligt med solskin på kroppen.

»Vi anbefaler, at man sætter sig ud i solen et kvarter hver dag med en kop kaffe«, siger den svenske læge Pelle Lindqvist fra Karolinska Institutet i Stockholm. Han stod i 2016 bag en kontroversiel undersøgelse af 30.000 etnisk svenske kvinder, der viste, at de, der har fået mindst sol, lever kortere og har flere sygdomme.

Få hærdet huden

Professor Børge Nordestgaard fra Herlev-Gentofte Hospital er en af Danmarks internationalt mest anerkendte eksperter i hjertesygdomme. Han mener, at hudlægernes og myndighedernes solråd er for skrappe.

»Der er meget evidens for, at der er masser af positive sider ved sol«, siger han.

»Dermatologerne (hudlægerne, red.) fokuserer kun på de sygdomme, de har med at gøre: almindelig hudkræft og modermærkekræft. Det er også vigtigt at gøre alt for at reducere dem. Men hudkræftsygdomme er langt nede på listen over, hvad der batter noget: hjerte-kar-sygdomme, kræft, lungesygdommen kol og diabetes. Det er alt sammen sygdomme, der i masser af befolkningsundersøgelser boner ud hos folk, der har lavt niveau af D-vitamin. Og den største årsag til at have lavt D-vitamin-niveau er ikke at være i solen«, siger professoren.

Han medgiver, at man ikke kan sige, at der er direkte årsagssammenhæng – men det er ofte meget svært at finde inden for medicinen.

Børge Nordestgaard bruger selv solcreme, når han er på solferier i udlandet eller har en ekstra lang dag på stranden. Men ellers beskytter han sig ikke med andet end eventuelt en hat.

»Hvis man starter om foråret med at få små doser sol og opbygge noget hærdning, og hvis man har en hudtype, der bliver brun, kan man godt tåle at være i solen«, siger han.

Det er stik imod de officielle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Dansk Dermatologisk Selskab.

Nogle sundhedsorganisationer i udlandet har dog mere vægt på solens gavn end i Danmark.

Den britiske dermatologiske forenings ’solfakta’ er blødere formuleret end de danske tilsvarende danske. Her nævnes forskning, der tyder på, at sol kan hjælpe mod »kræft, former for gigt og autoimmune sygdomme«, men selskabet efterlyser mere forskning og anbefaler ikke, at man bevidst ’solbader’.

»Det er dog noget, vi holder øje med«, siger kommunikationsmanager Matt Gass.

I de britiske råd opfordres mennesker med de to mørkeste hudtyper til ikke at bruge solcreme rutinemæssigt. Ellers risikerer de ikke at få nok D-vitamin. I Danmark anbefales alle hudtyper at beskytte sig mod solen.

Kræftens Bekæmpelse samarbejder med myndighederne om at udarbejde solråd til danskerne, og her ryster man ikke på hånden.

»Vores kampagnebudskab om, at danskerne skal beskytte sig i solen, er stadig godt. Forekomsten af hudkræft er tredoblet de sidste 30 år. Der vil altid være enkelte studier hist og pist, der peger i den anden retning, f.eks. omkring blodtryk og sol, men den samlede mængde forskning understøtter ikke at ændre rådene. Der skal være et mere solidt datagrundlag«, siger seniorforsker Brian Køster.