Toke Helmø skiftede arbejde i marts. Det var afgørende for ham at få meningsfulde arbejdsopgaver og et arbejdsmiljø, hvor der var plads til at gå tidligt jævnligt for at hente den to-årige søn i vuggestue. Muligheden for at stige i løn spillede en mindre rolle. På den måde ligner Tokes prioriteringer befolkningens prioritering, når de leder efter nyt job, viser en undersøgelse fra DJØF.