Autostole, tyggegummi, plastikbolde: Der er skadelige stoffer i et ud af fem testede produkter til børn

Mange skadelige stoffer er forbudt i produkter til børn, men det kniber med kontrollen. Desuden er det stadig tilladt at bruge visse typer kemi, selv om de der er mistanke om at det påvirker hormonbalancen og kan øge risikoen for kræft. Forbrugerrådet Tænk har testet 568 produkter til børn og fundet problemstoffer i hvert femte af dem.