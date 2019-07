Test: Alt fra to til seks hjerter til plantepølserne, du kan smide på grillen

Sådan gjorde vi

Politiken bad tre dommere om at blindsmage 6 forskellige vegetariske og/eller veganske pølser:

Sune Beck, vegetar og medlem af Dansk Vegetarisk Forening. Foreningen har over 3.000 medlemmer og arbejder for at udbrede vegetarisk levevis og oplyse om fordelene ved at skære ned på animalske produkter.

John Danø-Skjødt, grillmester og pølsemand på Lyngby Stadion siden 1996. Kendt for at servere landets bedste stadionpølse. Går aldrig på kompromis med pølsernes stegetid, uanset hvor lang kø der er ved grillen.

Mikkel Mattsson, assisterende pølsemand på Lyngby Stadion.

Dommerne blev bedt om at grille pølserne og vurdere de tilberedte pølsers duft, udseende, smag og fornemmelse i munden og give hver variant en samlet karakter mellem 1 og 6, hvor 6 er bedst.

Karaktererne i testen er oprundede gennemsnit af dommernes bedømmelser. I de tilfælde, hvor flere produkter har opnået samme bedømmelse, er de oplistet efter kilopris med den billigste først.

