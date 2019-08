To faglige foreninger tror på, at diabetikere snart vil anbefales kost med færre kulhydrater. Ledende diabetesprofessor mener, at rådene bør gælde alle, ikke bare diabetikere.

FOR ABONNENTER

Fagligt Selskab af Kliniske Diætister, hvis anbefalinger bruges af sundhedsmyndighederne til at lave kostråd, tror, at kostrådene til diabetikere snart vil blive ændret, sådan at en type 2-diabetiker anbefales at skære i brødet, pastaen og risen i forhold til i dag.