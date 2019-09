Teknisk tøj: Her er tøjet, du kan spilde kaffe på

Efter ti dage på Kattegat-øen Anholt står det klart: Vi har lidt af et mirakel på hænderne.













Labfresh Oxford Skjorte Pris: 649 kroner



















Labfresh T-shirt Pris: 349 kroner





Det er slutningen af juli måned, og jeg har nu brugt den samme T-shirt i al den tid, jeg har været her.

Der er tale om en ganske ordinært udseende gråmeleret T-shirt i en bomuldskvalitet, der ikke er til at skelne fra så meget andet, man kunne købe i sin lokale Jack & Jones. Det grå stof er blevet lidt beskidt i T-shirtens kanter, især ved halsåbningen, hvor brun-gule nuancer har blandet sig med det grå.

Der er en mild, mørk lugt i stoffet, som noget der har ligget i en taske. T-shirten lugter ikke frisk, men heller ikke dårligt. I trøjens armhuler er der en efterladt duft af Sanex-deodorant, en duft er ikke blæst helt væk ved at hænge natten over på tørresnoren.

Men alt i alt er det et mirakel.

Jeg bor nemlig i en campingvogn på en sandet campingplads omkring 70 meter fra vandkanten, temperaturen på Anholt har ligget på 23-25 grader, og jeg har kun været i bad én gang, siden jeg ankom sidste lørdag med færgen.

Jeg er blevet ’ren’ – i store citationstegn – af at havbade om morgenen og supplere med sporadiske truckerafvaskninger af armhulerne inde på campingpladsens fugtige toiletrum. Jeg har haglet af sved på gåture op ad Sønderbjerg, øens høje punkt, aset rundt på cykel med et barn bag på, slentret ture langs stranden og ud i Anholts sparsomt bevoksede ørken.

Og på en eller anden måde lugter T-shirten alligevel ikke. På dag 6 havde den en krise, hvor der hang en ram svedlugt i stoffet, og jeg tænkte, at eksperimentet nu havde nået sin ende. Seks dage var også flot. Jeg hængte trøjen til at lufte på en tørresnor spændt ud mellem to vindblæste buske, og dagen efter var lugten væk.

En ny type tøj

T-shirten stammer fra det danske firma Labfresh, som nogle måske kender fra iværksætterprogrammet ’Løvens hule’, hvor de blev støttet med 600.000 kroner af iværksætter og senere forskningsminister Tommy Ahlers.

Labfresh er især kendt for reklamerne vedrørende deres skjorter, hvor en herremodel får hældt et glas rødvin ned ad højre skulder på en kridhvid skjorte og efterfølgende skyller rødvinen af med koldt vand.

Det er et eksempel på en ny type ’high tech’-tøjvirksomhed, som annoncerer i mit Facebookfeed i øjeblikket: Nogen – som f.eks. det crowdfundede BauBax – reklamerer med de ’ultimative sko’, hvor sålen er af ’madras-latex-kvalitet’, syet i bambus og med en sål af merinould, så de aldrig kommer til at lugte.

Aalborgfirmaet Shaping New Tomorrow reklamerer med forretningsbukser med samme komfort som joggingtøj (jeg har to par af deres shorts, og de er meget comfy). Det danske firma Organic Basics sælger nylontrøjer og -underbukser behandlet med sølvsalte, der gør, at bakterier ikke sætter sig i materialet. Andre igen falbyder militærbukser, man ikke kan skære igennem med en jagtkniv.

Løftet fra de mange nye, små firmaer er, at vi kan komme ud over alt det, vi hader ved tøj: At det snærer, at det lugter, at det får gule affarvninger under armene, at det går i stykker, og at det ikke er bæredygtigt.

I Labfresh’ tilfælde er argumentet både at undgå lugte og være mere bæredygtigt. Hemmeligheden er en særlig behandling af tekstilerne, hvor Labfresh bruger forskellige, særligt udviklede kemikalier og i alt ni arbejdsprocesser til at dybdebehandle bomuldsfibrene, så de bliver både ’hydrofobiske’ – latin for ’vandfjendske’ og dermed afvisende over for sved, rødvinspletter og meget andet – og antibakterielle.

Det tænder advarselslamperne, at der skal bruges så mange kemikalier. Og nogle af stofferne er såkaldte fluorstoffer, som godt nok er lovlige, men i de senere år har været under heftig kritik for at være miljøskadelige (stofferne bruges f.eks. i regnfrakker, stegepander, bagepapir, pizzabakker m.m.).

»Vi bruger både antimikrobielle og flourcarbon-behandlinger, men i meget små næsten usporbare mængder, da vi behandler bomuldsfibrene i stedet for det færdige stof«, skriver Kasper Brandi Petersen i et svar.

»Derfor kan vi med stor sikkerhed sige, at der absolut ingen sundhedsrisiko er ved vores produkter«.

Hos Forbrugerrådet Tænk Kemi er man ikke villige til at frikende produktet.