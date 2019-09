Lej en cykel for 175 kroner om måneden: Det er lige så sjovt, som det er økonomisk uansvarligt

Økonomisk giver det sjældent mening at lease frem for at eje, men man slipper for at bekymre sig om reparationer. Lørdagslivs journalist testede et nyt cykellejekoncept.

Min cykel er ikke, hvad den har været. Låsen binder, kæden er ved at blive løs, og ud af mine 7 gear er det kun 1., 4. og 7., der rigtig fungerer. Da en af mine venner for nylig lånte den, kommenterede hun, at det ikke var den bedste cykel, hun havde prøvet i sit liv. Hvis min cykel havde haft ører, havde jeg holdt for dem, så den ikke skulle høre den slags fornærmelser. Jeg nøjedes i stedet med at give det skrammede styr og de slidte håndgreb et kærligt klem, mens jeg lovede mig selv, at jeg ville tage den forbi en cykelsmed, så den kunne komme tilbage til fordums styrke.