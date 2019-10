De fleste af os har pensionspenge i omstridt oliegigant, men nu er der ved at ske et skred

Det er ikke noget, der bliver skiltet med på din årlige pensionsopgørelse, men de fleste af os med pensionsopsparing har aktier i et af verdens mest kontroversielle og udskældte firmaer: det amerikanske olieselskab ExxonMobil.

Ni ud af de ti største danske pensionsselskaber har aktieposter i Exxon, viser Politikens opgørelse. Men oliegiganten er blevet en brandvarm kartoffel i pensionsbranchen. Selskabet kritiseres blandt andet for ikke at ville udarbejde klimaplaner og for at finansiere klimakritiske organisationer og politikere.

Det får nu den danske pensionskæmpe PKA til at sortliste Exxon og sælge aktier for 300 millioner kroner i den udskældte oliegigant.

»Vi har sammen med investorer fra hele verden forsøgt at overbevise ExxonMobil om nødvendigheden af at omlægge produktionen, men det har været en håbløs mission«, siger PKA-direktør Peter Damgaard Jensen, der forvalter pensioner for 320.000 sygeplejersker, socialpædagoger og socialrådgivere.

»Når man konstant løber panden mod en mur, møder modstand og obstruktioner, så giver det ikke længere mening at være medejer i Exxon«, siger han.

Dermed bliver PKA det femte danske pensionsselskab, der har ekskluderet Exxon, fordi oliegiganten bevidst modarbejder den grønne omstilling. I forvejen har pensionsselskaber for op imod en million læger, jurister, økonomer, magistre, gymnasielærere, ingeniører og social- og sundhedsassistenter solgt deres aktier og sortlistet ExxonMobil.

Jarl Krausing, der følger branchen tæt som international chef i den grønne klimatænketank Concito, forventer en »ketchupeffekt«.

»Det er den bevægelse, vi ser overalt – hos politikere, erhvervsfolk, investorer og borgere; alle er nået til den erkendelse, at vi simpelthen skal have sikret en markant forbedring af klimaet«, siger Jarl Krausing.

»Det kan undre mig, at ikke alle vore pensionsselskaber for længst er nået til den erkendelse, at dialogen med Exxon er udsigtsløs. Men når først de store selskaber begynder at tjekke ud, så er det rettidig omhu, at de andre følger trop«.

Internationalt har blandt andet den store svenske folkepensionsfond AP7 trukket sig ud af Exxon med henvisning til selskabets omstridte kurs i klimaspørgsmålet.

Næste ’oprør’ herhjemme kan komme fra Lærernes Pension. Selskabet oplyser, at det fortsatte engagement i Exxon og andre olieselskaber bliver drøftet med medlemmerne i næste måned.

Exxon er en af de største virksomheder i verden med en årlig omsætning på 1.900 milliarder kroner og 71.000 medarbejdere. Det er også verdens største børsnoterede udleder af CO 2 og andre drivhusgasser.

Politiken har været i kontakt med ExxonMobil, men det har ikke været muligt at få en kommentar.

»Det er et kontroversielt og berygtet selskab, der igen og igen kommer op, når man diskuterer pensionsselskabernes ansvar. Både fordi det ikke gør nok i forhold til at omstille sig, og fordi de har et lobbyarbejde imod strammere klimaregulering«, siger Kirstine Lund Christiansen, chef for ansvarlige investeringer i pensionskasserne JØP og DIP, der sortlistede Exxon i april.

Selv om PKA nu også dropper Exxon, er der fortsat omkring 5 millioner danskepensionsordninger, der potentielt har aktier i Exxon, viser Politikens opgørelse. Præcis hvor mange personer der er tale om, er dog umuligt at opgøre, blandt andet fordi mange danskere har flere pensionsordninger. I alt har danske pensionskunder 2,3 milliarder kroner i ExxonMobil.

En række pensionsselskaber holder fast i olieaktierne, og de afkast, de giver, fordi de tror på, at de, sammen med andre investorer, kan presse den grønne omstilling igennem. En af fortalerne for den strategi er PensionDanmark, der ikke har nogen umiddelbare planer om at trække sig ud af Exxon.

»Du kan vælge at være politisk korrekt, pudse glorien og stille dig ud på sidelinjen, eller du kan vælge at placere dig i skudlinjen, hvor du så til gengæld kan være med til at forandre verden og gøre den mere grøn og bæredygtig. Vi vælger den sidste model«, siger selskabets direktør, Torben Möger Pedersen.