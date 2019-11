Hver fjerde dansker vil forbyde plastikposer i dagligvarebutikker

I ny undersøgelse sender danskerne tommelfingeren op til dyrere plastikposer, men mange mener, at den skal helt væk fra butikkerne.

Halvdelen af danskerne mener, at priserne på plastikposer i dagligvarebutikkerne bør stige. Det er konklusionen i en undersøgelse, som Megafon har foretaget for TV 2 og Politiken.

Dermed er der stor opbakning til regeringen, der som en del af finansloven vil sætte prisen på plastikposer i detailhandlen op med 50 øre.

Men en del danskere mener, at regeringen skal tage et yderligere skridt og helt forbyde plastikposerne. 25 procent svarer i rundspørgen, at dagligvarebutikkernes plastikposer helt bør forbydes.

Så vidt går regeringen ikke, men den har besluttet, at det skal være slut med, at butikker uddeler gratis plastikposer til kunderne.

Må gerne stige mere

Mens regeringen vil sætte plastikpose-prisen op med 50 øre, mener en stor del af deltagerne i undersøgelsen, at prisen gerne må skrues endnu mere op. 36 procent siger, at plastikposerne bør stige til det dobbelte eller mere.

Kun 14 procent svarer, at de mener, at prisen på plastikposer skal være den samme, og 3 procent mener, at poserne bør være gratis.

Flere butikskæder har allerede stoppet udleveringen af gratis plastikposer til kunderne. Det gælder blandt andre Imerco, Babysam, Matas og H&M. Sidstnævnte fortalte tidligere i år til Politiken, at tøjkædens forbrug af plastikposer var faldet med cirka 60 procent, siden butikkerne begyndte at tage penge for plastikposer.

Det er netop for at sænke forbruget af plast, at statsminister Mette Frederiksen (S) i august præsenterede plastikforbuddet.

»Der er nu så meget plastik i havene, at det svarer til, at der hvert minut hele døgnet rundt bliver smidt en hel lastbil med plastik direkte ud i vores hav. For mig er plastikforurening blevet symbolet på en verdensbefolkning, som ikke passer ordentligt på sin jordklode«, sagde Mette Frederiksen.

»For mig handler det først og fremmest om at få nedbragt forbruget af plastik«.

44 procent af deltagerne i undersøgelsen svarer, at en højere pris vil få dem til at købe færre poser. 34 procent siger, at de aldrig køber plastikposer, når de handler.