Danskerne efterlyser politisk mod: Gør det nu attraktivt at købe elbil

7 af 10 danskere mener, at politikerne bør gøre det mere attraktivt at købe­ elbiler­ frem for benzin- og dieselbiler. Men regeringen mangler ambitioner, siger kritikerne.

Manglende lademuligheder, uklare priser på elektricitet, rækkeviddeangst og biler, der er for dyre til folks pengepung. Det er nogle af de barrierer, der afholder folk fra at anskaffe sig en elbil. Men det er ikke, fordi danskerne mangler lysten.

Et flertal af danskerne – 69 pct. – vil have regeringen og politikerne til at gøre ’en særlig indsats’ for, at vi køber elbiler i stedet for biler, der kører på fossil brændstof. Kun 13 pct. er imod. Dermed tegner der sig et kæmpe flertal i befolkningen for at gøre elbiler mere attraktive.

Flertallet gælder i alle dele af landet, i alle indkomstklasser, i alle partier og alle aldersgrupper. Det viser en spørgeundersøgelse, som Megafon har gennemført for Politiken. Danskerne efterlyser i undersøgelsen især lave afgifter, flere hurtigladere og flere ladere generelt.

Men S-regeringen har siden sin tiltræden for fem måneder siden ikke indført nye tiltag på elbilsområdet, bortset fra en regel, der gør det lettere for kommuner at indføre rabatter til elbilparkering.

Det får nu bilbranchen, miljøfolk og politikere til at kritisere regeringen for at fortsætte mange års slingrekurs.

»Den nye regering fortsætter tidligere regeringers politik med at vente til sidste øjeblik. Den groteske hverdag er, at du lige nu ikke aner, hvad en elbil eller strømmen til den kommer til at koste om halvanden måned«, siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom i FDM.

I år er der indtil videre solgt 4.581 elbiler, hvilket er en ny rekord. Men der blev samtidig solgt 199.000 benzin- og dieselbiler – 2.500 flere end sidste år. Der har således aldrig været så mange benzin- og dieselbiler på de danske veje, og de nyregistrerede biler i år udleder mere CO 2 end sidste år – typisk fordi de er større.

»Det er deprimerende, at stigningen fortsætter. Antallet af fossile biler skal ned. Det er essensen i en grøn omstilling. Hver fossil bil, der sælges lige nu, kører i gennemsnit rundt på vejene i 15 år og vil altså stadig udlede CO 2 i 2034. Vi har brug for en straksopbremsning«, siger Jeppe Juul, transportpolitisk medarbejder i Det Økologiske Råd – nu Rådet for Grøn Omstilling.

Skaden allerede sket

I går øgedes presset på regeringen, da Klimarådet i en statusanalyse slog fast, at regeringen hurtigst muligt bør give et »betydeligt økonomisk skub« til elbiler og andre nuludslipsbiler.

»Set med klimaets øjne er det vigtigt, at vi kommer i gang nu med at få nedbragt udledningerne fra bilerne. Det bliver ikke nemmere, hvis vi venter et halvt år«, siger Klimarådets formand, Peter Møllgaard.

Lige nu forhandler Socialdemokratiet finanslovsaftale med SF, Enhedslisten og Radikale, og her stiller de radikale krav om, at elbilerne fortsat holdes stort set afgiftsfrie, sådan som reglerne er i dag.

Uden indgreb står afgifterne på elbiler til planmæssigt at stige per 1. januar 2020. De nye afgifter rammer elbiler i den dyre ende. En Tesla Model 3 stiger således med op til 18.000 kroner ifølge FDM. Afgiften stiger yderligere i 2021.

»Det er helt absurd, at regeringen planlægger at fortsætte afgiftssænkelsen på sorte biler, men ikke vil give noget på de grønne. De kæmper meget hårdt for deres sorte biler. Der må stå en måbende befolkning derude og kigge på«, siger klimaordfører Ida Auken (R).

I går var seneste melding, at der forhandles om en løsning, der skal undgå de stigende afgifter per 1. januar.

I bilbranchen og i forbrugerorganisationerne påpeger man dog, at skaden ved at vente så længe med at tage en beslutning allerede kan være sket. Bilimportørerne udarbejder prognoser og lægger bestillinger på elbiler hos fabrikkerne 15-18 måneder frem, men på grund af usikkerheden om fremtidens priser bestiller de færre hjem, end de ellers ville have gjort. Dermed risikerer danske købere at ryge bagest i køen i forhold til at kunne sikre sig elbiler.

S: Vi har ambitionerne

Fortsat lave afgifter på elbiler og på strøm til opladning er bare en del af de tiltag, forbrugerorganisationer og regeringens politiske støttepartier efterlyser. Andre tiltag er at sikre en offentlig udrulningsplan for ladeinfrastruktur og skabe en grøn firmabilordning.

I går forhandlede støttepartierne og regeringen ifølge Politikens oplysninger om netop en ny ’grøn firmabilordning’, hvor det bedre kan betale sig at få en grøn firmabil, f.eks. en elbil eller en såkaldt pluginhybrid.

Socialdemokratiet afviser, at de ikke gør nok for at fremme elbiler.

»Vi skal have en grøn omstilling i transportsektoren med mindst en halv million grønne biler i 2030 og stop for køb af nye sorte biler. Så det er absolut ambitiøst. Men det er ganske komplekst stof, og derfor afventer vi Bilkommissionen, som arbejder på, hvordan man kan lave en klog generel omstilling af persontransporten, så vi når vores mål på den mest hensigtsmæssige måde«, siger finansordfører Christian Rabjerg Madsen.