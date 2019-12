Mens en voldsom debat raser: Antallet af au pairer rasler ned

Automatisk oplæsning Beta

De fylder i gadebilledet i Københavns nordlige forstæder, når de skubber rundt med barne- og klapvogne og handler i den lokale Irma.

De filippinske au pairer er genstand for hed debat, efter at integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i Politiken luftede muligheden for at afskaffe au pair-ordningen. Ministeren udtalte sig på baggrund af en rapport, som viser, at ordningen er langt fra sin oprindelige intention om kulturel udveksling. Det er i stedet økonomiske motiver, som driver au pairer til at komme til Danmark for at udføre husligt arbejde for velstillede familier.

Fakta Au pair i Danmark 85 procent af au pairer i Danmark kommer fra Filippinerne. Au pairer må være mellem 18 og 30 år, næsten 80 procent er fyldt 24 år, når de kommer til Danmark. 4 af 10 au pairer deltager ikke i danskundervisning under deres ophold. I udgangen af juni 2018 var der 1.853 au pairer i Danmark. Cirka 98 procent er kvinder. En au pair skal have 4.350 kroner i lommepenge om måneden, som skal indbetales på en dansk konto. De skal have separat værelse og må udføre husligt arbejde i 30 timer om ugen. Værtsfamilien skal betale ud- og hjemrejse plus et gebyr på cirka 17.000 kroner for blandt andet danskundervisning. 26 procent af værtsfamilierne bor i Gentofte og har typisk en husstandsindkomst på mindst 1,5 millioner kroner. Kilde: Evalueringsrapport, UIM

Men måske er ministerens trussel helt overflødig. Der bliver stille og roligt færre au pairer.

I 2008 indvandrede 2.118 personer med en au pair-opholdstilladelse i hånden, og i 2009 og 2010 næsten lige så mange. Siden er antallet faldet, og en reform fra 2015, som gjorde det dyrere at hente en au pair, har skubbet til faldet.

I årets første tre kvartaler kom der ifølge Danmarks Statistik 689 personer ind i Danmark på en au pair-opholdstilladelse, mens der i de første 9 måneder af 2018 kom 773. 2018 var bundrekord for indvandring på au pair-ordningen i 15 år med godt 1.000 au pairer, og 2019 ser ud til at lande lavere.

»Måske ender der med at blive meget få au pairer med tiden«, siger forhandlingschef Jakob Bang fra fagforbundet FOA, som længe har kæmpet for bedre forhold for au pairer.

På lige fod

Au pair er fransk og betyder ’på lige fod’. De første au pairer dukker op hos det franske borgerskab i 1800-tallet og var typisk unge udenlandske kvinder, som passede børn og udførte lettere husarbejde. Au pairerne indgik som en slags storesøster i værtsfamilien, som gav kost, logi og lommepenge.

Det blev populært for især unge danske kvinder at tage ud som au pair i årene efter Anden Verdenskrig, hvor der var et ønske om at komme ud at se verden. Det var navnlig Frankrig, England og USA, som var de populære mål.

Der kom også au pairer til Danmark, men i årevis levede au pair-ordningen et stille liv. Først i slutningen af 1990’erne begynder der at komme au pairer i større antal fra Polen og de baltiske lande.

»Det var en måde for østeuropæerne at komme til landet på«, siger Jakob Bang.

Internt i EU kan man ikke længere være au pair, men betragtes efter det indre marked som vandrende arbejdstager.

»Selvfølgelig kan der være nogle, som arbejder på au pair-lignende vilkår, men man registreres ikke som au pair«, forklarer Jakob Bang.

I midten af 00’erne er det filippinerne, der gør deres indtog i Danmark som au pairer, og samtidig begynder FOA, som har overenskomster på området, at interessere sig for sagen.

»Der dukkede historier op om, at de arbejder meget mere end de 30 timer om ugen, de må, de bliver ’lånt’ ud af værtsfamilierne til andre familier, nogle får inddraget deres pas af værtsfamilien, og der er sager om overgreb«, siger Bang.

FOA hjælper blandt andet med trusler om retssager au pairer i konkrete sager, men presser også Folketingets partier. I flere omgange er reglerne blevet strammet op. Lommepengene er blevet sat op, og i 2014 blev der lavet en reform, hvor værtsfamilierne får flere pligter over for au pairerne, som blandt andet skal have rejsen betalt, og der blev indført et gebyr, som nu er på 17.000 kroner og dækker for eksempel udgifter til danskundervisning.