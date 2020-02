Derfor falder veganske bloggere fra og bliver kødspisere

De får for mange rå grøntsager og for lidt energi, tyder det på.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De kalder januar for veganuar, veganermåneden, og der er nok noget om snakken. Mere end 11.000 danskere meldte sig i år til Klimaudfordringen og spiste vegansk i 22 dage i starten af januar. Mai Mercado, politiker fra Konservative, strømmede over af glæde over at have prøvet veganerlivsstilen, selv om hendes Facebook var ved at bryde sammen af vrede kommentarer fra sårede kødspiserne. Veganismen går fra sejr til sejr, båret frem af hensynet til klimaet og dyrevelfærd og især sundhed.​​​​​