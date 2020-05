Spørg Søren Ryge: Du har ret. Ugræs er et helvede

Søren Ryge Petersen svarer på læserspørgsmål om have og natur. Her drejer det sig om ukrudt.

Kurt Olsen: Jeg er bange for, at jeg har et problem i min have, nemlig noget højt lyst græs, som har indtaget yderområderne af min græsplæne og fundet vej ind mellem buskene. Jeg har luget og luget, men det kommer stædigt igen. Skal jeg leve med det, eller er der et probat middel imod det?​