Advarsel om håndsprit: Mange opkald om forgiftede børn

GUIDE

Sådan undgår dit barn at blive forgiftet

1 Sørg for, at det er nemt for barnet selv at finde snacks eller vand, for så er der mindre sandsynlighed for, at de indtager ting, de ikke må.​​​​​

2 Hæld aldrig kemikalier eller væske, der ikke må drikkes af børn, over i en sodavandsflaske.​​​​​

3 Undgå at have afløbsrens i hjemmet. Stoppede afløb kan afhjælpes på andre måder, og produktet skader hvert år børn, der kommer til at drikke det.​​​​​

Kilde: Niels Ebbehøj, Giftlinjen