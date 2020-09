Test: Helsebutikkens tandpasta driller en god, gammel kending

Siden vi begyndte at børste tænder med fluorid-tandpasta, er antallet af huller styrtdykket. I 1989 havde de 18-årige i snit 8 huller i tænderne, mens de var nede på 3 huller i 2014, viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Og det skyldes alene det kemiske stof fluorid – der ikke skal forveksles med den skadelige fluor, som vi kender fra pizzabakker, understreger Bente Nyvad fra Aarhus Universitet, der forsker i, hvordan vi undgår huller i tænderne.

Allerede i 1940’ernes USA opdagede man, at børn fik færre huller i tænderne, hvis de boede i et område, hvor drikkevandet indeholdt det kemiske stof fluorid. Derfor begyndte man at udvikle tandpasta og mundskyllevæsker, der indeholdt det samme stof. Og gik du i skole i 1960’erne, husker du måske de kittelklædte ’skylledamer’, der kom på besøg for at skylle dine tænder med fluorid. Damerne delte plastbægre ud til alle børn, og så skulle der ellers gurgles i to minutter.

Men skylledamerne blev hurtigt skiftet ud med tandbørstning hjemme i badeværelset, da det viste sig, at tandpasta med fluorid virkede lige så godt.