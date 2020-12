Lise Nørgaard:  »Så bliver det der søde snask båret frem. Det, synes jeg stadigvæk, er pinligt«

Hvad er din yndlingstradition i julen?

»At begynde julemiddagen med risengrød i stedet for at spise den der søde, klistrede risalamande til dessert. Man skal nok være så gammel som jeg for at vide, at man engang serverede risengrød for at lægge en bund, så gæsterne ikke var alt for sultne, når julemiddagen blev serveret. Men det ændrede sig efter Anden Verdenskrig. Nogle danskere var blevet rige på at sælge mad til tyskerne, og da krigen var forbi, talte de deres penge. De ville demonstrere deres rigdom – hvilket altså var noget af de pinligste, man kunne gøre dengang – og vise, at de kunne æde sig mæt i and, gås og flæskesteg. Så de opfandt simpelthen risalamanden, for et eller andet sted skulle mandlen jo befinde sig. Og således blev det, at hvis man var simpel nok og havde dårlige manerer, spiste man risalamande i stedet for risengrød. Til at begynde med var det meget, meget få, som gjorde det, og jeg kan stadigvæk huske, at min far sad og talte om de pinlige tilfælde«.

Nu er risalamande jo i den grad udbredt. Spiser du det stadigvæk ikke?