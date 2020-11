Er du en af de mange danskere, der endnu ikke har anmodet om feriepenge? Så skal du skynde dig at gøre det

Det er ved at være sidste udkald, hvis du gerne vil have fingrene i dine indefrosne feriepenge – i hvert fald i denne omgang.

Tirsdag 1. december 23.59 udløber fristen for at anmode om de tre ud af fem ugers feriepenge, der blev indefrosset i forbindelse med overgangen til en ny ferielov. Hvis du ikke anmoder om at få pengene udbetalt, vil de forblive indefrosset, til du når folkepensionsalderen.

Folketinget besluttede at sende pengene til udbetaling for at sætte lidt fut i den danske økonomi. Og der er allerede rigtig mange danskere, der har valgt at sige ja til at få pengene i egne hænder. Ifølge ATP, der administrerer udbetalingen, har 2,213 millioner borgere bestilt pengene.