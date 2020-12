Test: »Min niece har et instantkamera. Det tager røvelendige billeder. Men hun elsker det« 

Det ligner ikke andre kameraer, der har været på markedet. Det ligner kun sig selv. Lidt ligesom Hoover-støvsugeren med posen placeret på røret. Så ikonisk er Polaroid-kameraets design også. Med sin flade, brede bund, hvor filmene ligger klar til at blive skudt ud og fremkaldt med det samme. Ja, vi ved godt, at du skal tilbage i hukommelsens glemmekasser for at finde billeder, hvor du skrev ’Fanø ’82’ eller ’Gitte ’78’ med sprittusch i det hvide felt.

Og dog. For du kan også bare gå ind på Elgigantens, Powers eller sågar BR’s webshops og skrive ’instantkamera’. Det hedder de i dag. Polaroidkameraerne er nemlig tilbage. Big time. Spørg selv de unge i din familie.

»Tendensen er, at salget topper omkring konfirmation og jul. Det er fortrinsvis de unge, og også kvinder, som køber kameraerne«, fortæller Ditte Opstrup Andersen, kommunikationsansvarlig hos Elgiganten, der med 38 varehuse landet over er Danmarks førende inden for salg af forbrugerelektronik.