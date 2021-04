Spørg Bente Klarlund: Kvinden, der ikke kan holde tæt under løb, kan måske alligevel hjælpes

Marianne Greisen: Jeg læste i dit svar til en kvinde med stressinkontinens, at det nok er et problem, hun må leve med.

Jeg er sygeplejerske og arbejder i et urogynækologisk ambulatorium, hvor vi udreder og behandler mange kvinder med urininkontinens. Jeg tænker på, om hun måske kan have glæde af en inkontinensring. Der findes nogle, man selv kan købe i forskellige størrelser og afprøve f.eks. under sport.

Alternativt kan hun henvises til en urogynækolog, hvor det kan vurderes, om hun kan have brug for en ring eller eventuelt operation for stressinkontinens. Så jeg tænker ikke, alle muligheder for hjælp er udtømt.

Bente Klarlund Pedersen: Tak for dit råd, som hermed er givet videre. Andre læsere skriver, at de med god effekt er blevet behandlet med en operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret. Operationen kaldes TVT.