Hvad siger du til at spise tang i tarteletten?

Tang er bæredygtigt og sundt, men kan det gå fra at være et eksotisk sushiindslag til en fast del i danskernes hverdagsmad? Muligvis, mener en flok kokke, som organisationen Havhøst samlede en eftermiddag. Men det er en udfordring, for tang kræver et håndværk, som vi ikke er vant til i Danmark.