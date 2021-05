Dommerne er uenige: Hvor meget skal røget laks smage af røg?

Når du kigger på denne uges test, skal du læse dommerkommentarerne grundigere end antallet af tjektegn. For bag de fire eller fem tjektegn, som dommerne i denne uge har delt ud, ligger lodret uenighed.

Testreglerne dikterer, at den samlede karakter skal være et gennemsnit af de to dommeres respektive karakterer. Men i denne uge betyder det, at den ene dommers favoritter er nogle helt andre end den anden dommers.

Det, der skiller vandene for de to testdommere, er røgsmagen i seks mærker af røget laks, som Politiken har indkøbt i de store supermarkedskæder.

»Vi er enige om konsistensen. Niveauet af salt- og røgsmag er vi uenige om. Når der står røget på pakken, så må det gerne være røget. Jeg køber ikke et ikkerøget røget produkt. Det skal selvfølgelig heller ikke kamme over, så røgsmagen dominerer alt. Men når jeg lægger en skive røget laks på et stykke brød, bliver smagen fortyndet. Så kommer der dild ovenpå. Det gør også noget. Så i mine øjne skal røget laks smage meget røget eller i hvert fald moderat røget«, siger testdommer, fødevareekspert og sensoriker Michael René.