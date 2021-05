»Den er så ulækker den her«: Testdommere fælder hård dom over donuts

Fakta

Sådan gjorde vi

Politiken bad to testdommere om at bedømme seks forskellige donuts købt hos en række forhandlere i København. Vi købte de mest neutrale donuts hvert sted, for at dommerne bedst kunne vurdere grundproduktet.

Den ene dommer er madskribent og opskriftsudvikler Mira Arkin, der blandt andet skriver om mad i magasinet Gastro og på bloggen www.miraarkin.dk.

Den anden dommer er konditor Torben Bang, der står konditori Cakes & Dreams i Københavns Zoo. Tidligere har han også blandt andet med stor succes stået bag Cakenhagen i Tivoli.

Dommerne blindsmagte de seks donuts. Dommerne vurderede smag, duft og udseende.

Hver dommer tildelte hvert produkt mellem et og seks tjektegn. Det samlede antal tjektegn er gennemsnittet af dommernes karakterer rundet op. Har to donuts fået samme karakter, er det billigste produkt placeret bedst i testen.





Vis mere