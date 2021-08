Modebranche vil være grøn om 10 år. Men først skal vi selv til at producere tøjet igen

Forskere, designere og tøjbranchen indleverede i maj en plan, ’2030 and 2050 Roadmap’, for en fremtidig dansk tekstilindustri til Innovationsfonden.

I august fik de at vide, at tekstilbranchen og plastbranchen kan søge om tilsammen 100 millioner kroner til at forske i og udvikle cirkulær økonomi i de to brancher.

Først senere på efteråret får de at vide, hvilke projekter fonden vil støtte. Men deres ’2030 and 2050 Roadmap’ tegner et visionært billede af en tekstilbranche, der klimaudfordrer verden, og hvad der skal til for at løse problemerne.