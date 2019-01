Over en kvart million biler kan køre rundt på sommerdæk i vinterføret

Det er sjovt at stå på skøjter. Eller rutche rundt på en vinterglat legeplads.

Det er til gengæld mindre morsomt at miste fodfæstet, når man er på tur i Kadetten. Det er dét, der kan ske, når dækket er beregnet til sommerkørsel, men kalenderen siger vintertid.

Ifølge en optælling fra Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækimportørforeningen kører lidt over 10 procent af bilisterne rundt på sommerdæk, selv om det er vinter.

Det viste en optælling i januar sidste år, hvor der blev set på dækkene på 7.133 biler, der var kørt ind på offentlige parkeringspladser 31 forskellige steder i landet. 791 af dem - svarende til 11 procent - havde ikke stillet sommersutterne til fordel for et par ordentlige vinterstøvler.

Sommerdæksbærende biler bremser meget dårligere

Holder den andel, så svarer det til, at op mod 281.000 biler herhjemme kører rundt på sommerdæk i vinterkulden.

Det er en kende foruroligende, mener Volker Nitz fra Rådet for Større Dæksikkerhed: »De mange biler på sommerdæk er et stort problem for trafiksikkerheden, når de kører rundt påvejene i vådt og glat føre«.

Ifølge FDM kan kureturen blive op mod 30 procent kortere, hvis bremsen klodses på en våd vej med de behørige vinterdæk er monteret på bilen. Er der ligefrem sne på kørebanen, så bliver bremselængden 44 procent kortere end i forhold til bilister, der tager chancen på sommerdæk.

»Af hensyn til egen og andres sikkerhed i trafikken er vores klare anbefaling at køre med vinterdæk omvinteren«, understreger Nitz.

Europakommissionen skriver i en redegørelse, at vinterdæk ifølge det amerikanske vejdirektorat NHTSA kan mindske uheldsrisikoen på snedækkede veje med op mod 84 procent.

I 2006 var sommerdækbærende biler langt hyppigere i vintertrafikken

Rådet har talt andelen af sommerdæk-kørende bilister hvert år i januar siden 2006. Dengang kørte hele 42 procent af bilisterne med sommerdæk midt om vinteren. Det tal er siden mindsket markant.

Og i denne uge går rådets tællemandskab ud for at se, om de danske bilister har forbedret sig. De ser efter snefnugmærket på dækkene - symbolet for, at dækkene er beregnet på vinterkørsel - og registrerer resultaterne fra et par snese lokaliteter rundt om i landet.