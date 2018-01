Ryges klumme: Imens andre rockede, blev haven min besættelse

FOR ABONNENTER

Alle andre skriver om det, så vil jeg også. 2018! Et mærkeår, jubilæum for alt muligt, men især for 1968, det berømte år, da ungdomsoprøret tog fart og endda var nået helt til Aarhus, hvor jeg begyndte på universitetet. Endda på selve Nordisk Institut, hvor diverse langhårede lærere skiftede cowboybukserne ud med kedeldragter og malede byen rød.

Det tog jeg mig ikke så meget af, for Finn Stein Larsen analyserede dansk poesi, som om intet var hændt: klogt, medrivende, uforglemmeligt. Desuden var jeg 23 år og både forelsket og ringforlovet, og dermed kommer vi til havesagen. For jeg vidste ærlig talt ikke ret meget om haver, men det gjorde min svigermor. Jeg ville gerne gøre indtryk og købte derfor et kilo morgenfruefrø, som jeg såede i hendes store køkkenhave. Tre kæmpestore cirkler med morgenfruer, aldrig set før på Sjælland. Og da jeg året efter blev gift med hendes Margrethe, og vi købte parcelhus, kastede jeg mig ud i havedyrkningens ædle kunst, gik i seng med svigermors gamle årgange af Haven hver nat og vidste i løbet af ingen tid alt om stauder og prydbuske, endda på latin.

Og haven, de 1.200 kvadratmeter jord, blev min besættelse. Mens autoriteterne faldt på stribe, og rockmusikken skyllede ind over os, lavede stud.mag.en 500 kvadratmeter staudebede, fik to børn og sang i Jysk Akademisk Kor mandag aften. Hver fredag når jeg kørte hjem fra universitetet, købte jeg endnu en staude eller busk til haven. Den blev byens mest farvestrålende og beundrede, jeg skrev speciale om dialekter i Sønderjylland, og hokuspokus blev jeg redaktør af Haven – uden nogen sinde at have hørt en sang med Bob Dylan. Sådan var min verden, når jeg skal tænke 50 år tilbage, og – indrømmet – jeg er lidt flov. Men – og det er en trøst – jeg fik også grundlagt den viden og erfaring, der 10 år senere gjorde mig til DR’s haveprogrammedarbejder.

Opskriften gives hermed videre (der er mange, som drømmer om en karriere inden for branchen): Man har en have, og den er stor. Den er ikke planlagt, men et farvestrålende resultat af et halvt livs glæde over vækst og blomster. Man bruger en stor del af sin (fri)tid på at rode-arbejde-lege i denne have i det meste af sit voksenliv, og når man så oven i købet er god til at snakke og fortælle om den, kan det ende med ’Grøn fritid’, ’DR-Derude’, ’Søren Ryge direkte’ samt ikke mindst Lørdagsliv i Dagbladet Politiken.