To voldsomme Giro-nedture afløses af succes i Vueltaen

Har mod på at jagte mere spansk succes

»Det var et mål for mig at vinde en etape her i Spanien, efter at det tidligere er lykkedes for mig både i Giro d'Italia og Tour de France«, lød det fra Thibaut Pinot.

»Jeg vidste, at Yates og de andre helt i toppen af klassementet ikke ville ofre mig så meget opmærksomhed, hvis jeg angreb, så derfor betænkte jeg mig ikke på at satse, da chancen bød sig, og det viste sig heldigvis, at jeg havde vurderet situationen korrekt«.

»Der er endnu etaper her i Vueltaen, som burde ligge godt til mig, så derfor bliver jeg ved hele vejen til Madrid. Først når dette løb er slut, begynder jeg at spekulere på VM«.

12 ryttere med i det lange udbrud

Newzealænderen George Bennett var oprindelig et ligeså fremtrædende klassementshåb hos Lotto-Jumbo som Steven Kruijswijk, men de seneste dage i bjergene havde inden etapen sendt Bennett ned som nr. 21 med et minus på 10.03 minutter.

Derfor vakte det heller ikke den store opstandelse i feltet, at han som den bedst placerede sammenlagt var en del af det udbrud på 12 ryttere, der etableredes efter cirka 30 km og kom til at præge en stor del af etapen.

Bennett havde ud over sin hollandske holdkammerat Danny van Poppel selskab af italienerne Valerio Conti (UAE Team Emirates) og Fabio Felline (Trek-Segafredo), sidstnævntes hollandske holdkammerat Bauke Mollema, spanierne Ivan Garcia Cortina (Bahrein Merida) og Imanol Erviti (Movistar), den dobbelte etapevinder amerikaneren Ben King (Dimension Data), franskmanden Pierre Rolland (EF-Education First), englænderen Tao Geoghegan Hart (Team Sky), ireren Nicolas Roche (BMC) og australieren Nick Schultz (Caja Rural).

Astana overtog kommandoen

De 12 nåede op på at have et forspring på næsten 6 minutter, men så overtog Astana omkring halvvejs på etapen kommandoen i feltet, og derefter udviklede det sig til en lang sej fight mellem udbryderne og det kasakhiske mandskab frem mod finalestigningen.

For foden af denne havde Ivan Garcia Cortina som første mand på vej opad tæt fulgt af størstedelen af sine tidligere ledsagere i offensiven et forspring på 2.30 minutter, hvilket gjorde det nogenlunde klart, at det inden længe ville være slut på lykkeriddernes eventyr.