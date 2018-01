Anders Legarth Schmidt: At løbe handler ikke om skoen, men om dig selv Politiken gik på jagt efter drømmen om at blive en hurtigere løber i en ny sko fra sportsgiganten Nike. Den blev markedsført som et redskab til at bryde den magiske grænse på 2 timer på maratondistancen. Men spørgsmålet er, om du selv tror på, at skoen vil gøre dig hurtigere. Kan du svare ja? Eller er du i tvivl?

Sidste års mest omtalte løbesko er umulig at gå i. Helt seriøst. Jeg tog dem på i august sidste år og spankulerede rundt i lejligheden og følte, at jeg skråede over et gyngende skibsdæk. Til gengæld er Nike Zoom Vaporfly 4% glimrende at løbe i, men alt for dyr og tåkrummende svær at få fat i.

Det vender vi tilbage til.

Det er næppe sket, at en løbesko på få måneder er blevet genstand for så stor interesse, som tilfældet er med dette løbeudstyr, der kom til salg sidste sommer. Det skyldes, at Nike har markedsført skoen som den, der skal få den første maratonløber i verdenshistorien til at bryde den magiske grænse på 2 timer for de 42,195 kilometer. Det er den drøm, som skoen bliver solgt på, og det er den drøm, løbere håber at få får del af, når de træder i den. Mig selv inklusive.

Min plan på første tur i skoen er at løbe mellem 10 og 15 kilometer i det tempo, jeg selv drømmer om at løbe et maraton i. Der sker et eller andet, da jeg sætter i gang på Blegdamsvej ved Trianglen og begynder min faste rundtur til hurtige ture. Jeg føler mig hurtig. Fjedrende let løber på rekordjagt. Det kan sgu godt lade sig gøre at holde dette tempo i 42,195 kilometer, tænker jeg og mærker et strejf af eufori bruse gennem min krop.