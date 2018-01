Overlæge om udskældt præventionsapp: »Det er absurd at lade sit sexliv afhænge af et elektronisk device« Præventionsapp'en Natural Cycles har trods 93 procent sikkerhed resulteret i 37 svenske graviditeter. I Danmark er den knap så udbredt, og det er godt, for kritikken hagler ned i Sverige. Kvinderne har dog ikke grund til at føle sig snydt, mener dansk overlæge, der kun ser app'en brugbar i ét tilfælde.

Slut med at proppe kroppen med hormoner fra p-piller eller anden form for prævention for at undgå graviditet. Det hele kan klares via en app, hvor du blot skal måle din temperatur hver morgen. Så ved du, hvornår det er sikkert at have sex, hvis du ikke ønsker at blive gravid.

Lyder det fristende? Det er der mange kvinder i Sverige, der har syntes. Men i 37 tilfælde endte præventionsapp'en Natural Cycles med at have den stik modsatte virkning. 37 svenske kvinder blev nemlig uønsket gravide på trods af at have brugt app'en, der lover 93 procent sikkerhed.

Disse kvinder har nu meldt app'en til den svenske lægemiddelstyrelse, og det undrer ledende overlæge på Hvidovre Hospital på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler, Charlotte Wilken-Jensen.

Jeg kunne godt lide det der med, at jeg ikke behøvede at tage p-piller hver morgen. Det var rart Marie, 29 år, bruger af app'en Natural Cycles

Hun fortæller, at der er mange kvinder, der opfatter de 93 procent som næsten 100 procent sikkerhed. Derfor mener hun ikke, at de kvinder, der vil lægge sag an, har en særlig god sag.

»Folk føler sig åbenbart snydt, når de bruger noget, de får at vide har 93 procent sikkerhed. Der er jo stor forskel på, hvordan man ser på 93 procent. Der er nogen, der siger »jamen, det er jo en god beskyttelse«, fordi de regner med, at de ikke er blandt de 7 procent. Og så er der andre, der siger, at det er da for lidt, for man kan altid være blandt de 7 procent«.

Præventionsapp'en Natural Cycles blev som den første sidste år godkendt som præventionsmiddel af en EU-tilsynsmyndighed.

Varierende kropstemperatur er normalt, men et minus for app'en

Når man skal tage sin temperatur, skal den tages under standardiserede forhold - det vil sige, at man skal sove i samme temperatur, samme antal timer med det samme lys og i det samme humør, og man må ikke have tabt sig eller taget på. Det er her, at usikkerheden for alvor rammer, fortæller Charlotte Wilken-Jensen.

Kvinder, der går i seng klokken 22 om aftenen og vågner klokken 7 i den samme seng, ved samme temperatur og samme lys (det er så relativt svært, påpeger overlægen, hvis man bor i Danmark året rundt), kan have en forudsigelig cyklus. Men alle andre bliver påvirkede af, om de er stressede, kede af det, tabt sig, taget på, har sovet fire eller 10 timer, om det varmt eller koldt.

»Ens hormonsystem er så afhængigt af, hvad der foregår i hjernen, og det bliver påvirket af de ydre omstændigheder, man befinder sig i. Så der er simpelthen så stor usikkerhed, og en verificeret sikkerhed på 93 er bare ikke godt nok i dag. Det var det måske dengang, hvor vi kun havde pessaret eller kondomet, men i dag har vi så mange andre muligheder«.

Så kan man så spørge: hvad har du så fået? Jo, du har fået lov til at måle din temperatur hver morgen, før du står ud af sengen, eller hvornår du nu gør det. Derfor synes jeg ikke, at de kvinder har grund til at føle sig snydt Charlotte Wilken-Jensen, ledende overlæge på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler, Hvidovre Hospital

App'en er dog ikke fuldstændig ubrugelig

Netop det, at man ikke behøver at tage en p-pille hver morgen, virkede tiltrækkende for Marie på 29 år, der bor i Aarhus med sin kæreste. Efter flere år på p-piller var tankerne omkring et alternativ så småt begyndt.

I marts 2017 begyndte hun at bruge app'en, men hvis hun havde været single, tror hun ikke, at hun havde stolet på den. Her var det afgørende, at kæresteparret vidste, at de gerne ville have børn på et tidspunkt.

»Jeg kunne godt lide det der med, at jeg ikke behøvede at tage p-piller hver morgen. Det var rart, og jeg følte mig sikker ved at bruge app'en, men jeg var også i en situation, hvor jeg havde været sammen med min kæreste i mange år - gik det galt, ville det ikke være den største skade. Så vi var afklarede omkring den risiko, der er ved at bruge app’en«, siger Marie.

Mange upræcise målinger

I starten var det dog ikke med den største succes. Temperaturmålingen om morgenen var intet problem, men i det første lange stykke tid fik Marie kun syv 'grønne' dage om måneden, hvor hun kunne være sikker på ikke at blive gravid.

»Jeg havde en meget uregelmæssig cyklus, måske også fordi jeg lige var stoppet på p-piller. Men de syv dage, der var grønne, lå altid oven i min menstruation. Så det var lidt kedeligt«, siger hun.

Og det er netop i et tilfælde som Marie og kærestens, at Charlotte Wilken-Jensen ikke fuldstændigt vil fraråde brug af den svenske app.

Pressebillede fra Natural Cycles' hjemmeside. Via en temperaturmåling af kroppen afgør app'en, om kvinden har en grøn dag (ingen risiko for graviditet) eller en rød dag (risiko).

»I en situation, hvor graviditet ikke er planlagt lige nu, men hvor det ikke gør noget, hvis det sker - der synes jeg, at den er fin. Hvis kvinderne gider besværet. Du kan jo tage det på hylden, du gerne vil have. Du skal bare tænke over, hvad dit behov er, og hvad din lyst er«, siger Charlotte Wilken-Jensen og uddyber:

»Men hvis konsekvensen af en uønsket graviditet er, at man skal have en uønsket abort, så synes jeg, at det er alt for trist. For det er altså ikke 'bare'. Det er noget, der påvirker kvinden mere, end hun umiddelbart vil være ved«.

Absurd at lade sit sexliv afhænge af en device

Charlotte Wilken Jensen forklarer, at alle undersøgelser og al erfaring viser, at præventionsmetoder, der har en aktiv involvering af brugerne, er mere usikre end dem, der ikke har. Det gælder pessar, som skal bruges i samlejeøjeblikket, p-piller, der skal tages hver dag, og det gælder også en app, hvor man skal måle sin temperatur hver dag.