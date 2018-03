623.000 danskere har dårlig mental sundhed Voldsom stigning i andelen af danskere med ondt i livet, viser ny omfattende rapport. Det er ekstremt bekymrende, mener sundhedsministeren. Fagfolk siger, at vi både må se på strukturerne i vores samfund og gøre op med en narcissistisk kultur.

Nogle møder på arbejde om morgenen med hjertet siddende oppe i halsen. Andre er dagen igennem nervøse over alt det, der kan gå galt i tilværelsen. Og så er der alle dem, der mærker sorte tanker myldre rundt og stjæle søvnen, når de om aftenen lægger hovedet på puden.

Et stærkt stigende antal danskere har det skidt. Det fremgår af Den Nationale Sundhedsprofil for 2017, som Sundhedsstyrelsen udgiver i dag.

Undersøgelsen bygger på svar fra 180.000 danskere i alderen 16 år og opefter, og den tegner et dystert billede af vores tanker, følelser og selvopfattelse ved at konkludere, at 13,2 procent af den voksne befolkning har et dårligt mentalt helbred. Andelen er steget markant fra 10 procent i 2010 og 10,7 procent i 2013 til et niveau, som nu svarer til, at 623.000 danskere har ondt i livet.

»Udviklingen bekymrer mig ekstremt meget. Der ligger mennesker bag hvert eneste af de her tal«, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Zoomer man ind på rapportens tal for stress, står det endnu værre til. Andelen af danskere med et højt stressniveau er steget fra 20,8 til 25,1 procent i perioden 2010-17, hvilket svarer til langt over 1 million ramte mennesker.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening bemærker arbejdsmiljøchef Christina Sode Haslund, at tallene viser, at folk uden job er de mest stressede. Hun skriver i en mail til Politiken, at virksomhederne tager hånd om udfordringer med stress, uanset om stressen skyldes job eller privatliv.

Et stigende antal borgere føler sig ensomme, og en stor del er generet af ubehag som træthed, søvnbesvær, nedtrykthed og ængstelse, viser rapporten.

Ifølge sundhedsministeren kan politikerne på Christiansborg ikke lovgive sig ud af problemerne. Hun afviser, at væksten i mentale udfordringer skyldes politikeres reformiver siden årtusindskiftet, men derimod påvirker det os »meget negativt«, at vi altid er online, mener hun.

»Vi skal huske at slukke og være del af rigtige sociale relationer med andre mennesker, ikke kun via elektroniske medier. Vi skal skabe plads til at være menneske med alle de fejl, der hører sig til. Uden at man føler, at man ikke er god nok«, lyder det fra Ellen Trane Nørby, der vil arbejde for, at mentale problemer bliver taget i opløbet, inden de bider sig fast.

Hos Psykiatrifonden finder formand Anne Lindhardt det paradoksalt, at det går godt økonomisk i vores land, mens flere oplever, »at de ikke har den fylde i livet, som gør dem tilfredse«.

Hendes analyse er, at værdier som økonomi, produktivitet og effektivitet gennemsyrer vores samfund og forplanter sig i den måde, individet forstår sig selv. Men vi er nødt til at se mennesket som værdifuldt i sin egen ret i stedet for at måle det på dets succes, mener hun.

Samtidig kan vi ruste os selv og hinanden til livets udfordringer ved at vedkende os, at livet både rummer godt og ondt.

»Det gælder om at stå ved det i stedet for at dysse det ned og skjule det. Vi bliver alle i perioder af livet ramt af sorger og mentale problemer, men det gør os ikke til ringere mennesker«, siger Anne Lindhardt.

Formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen, er ikke overrasket over den store stigning i andelen af danskere, der har det skidt psykisk. Hun mener, det er vigtigt at hæfte sig ved, at det ikke er noget dansk fænomen; det er en udvikling, der i disse år gør sig gældende internationalt.

»Verdenssundhedsorganisationen (WHO) peger på, at mental mistrivsel er i eksplosiv vækst i hele den vestlige verden. Det letteste for mig ville være at sige, at alle skulle sendes til psykolog, og så skulle det hele nok gå, men sådan er det ikke. Vi bliver ved med at producere nye mennesker, der ikke har det godt, og de bliver flere og flere. Derfor er det nogle grundlæggende strukturer i samfundet, der skal ændres«, siger hun og foreslår, at politikerne forholder sig til, om børn skal måles og vejes allerede fra de tidlige skoleår.