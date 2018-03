I denne uge skal du gå glip af så meget som muligt Luk ned for de sociale medier og nyd at gå glip af noget. Sådan lyder budskabet fra Hjerteforeningen og Fucking Flink, der udfordrer dig til en uge med JOMO-Joy Of Missing Out - eller Glæden Ved at Gå Glip Af Noget.

Din tommelfinger glider gentagne gange i samme bevægelse over skærmen, og din opmærksomhed er fanget.

Sjove kattevideoer, en ven tjekker ind i lufthavnen, en anden drikker kaffe med hjerteformet mælkeskum, en video viser, hvordan du bygger din nye sofa ud af naboens skrald, beskeder og mails tikker ind i takt med nyhedsstrømmen.

Du vil gerne følge med, så din tommelfinger er på overarbejde.

Måske er det tid til en digital detox-kur.

I denne uge kan du hoppe med på JOMO-ugen. JOMO står for Joy Of Missing Out - altså glæden ved at gå glip af noget. Det går ud på, at skrue ned for dit liv på de sociale medier og op for dit liv uden skærmen.

Jeg kan bare ikke rigtig modstå det. Jeg vil jo gerne være med på beatet. Det er bare så skide praktisk og vanedannende Rasmus Lundberg

Rasmus Lundberg på 25 år har valgt at gå med på JOMO-ugen, fordi han bruger alt for meget tid på sin telefon. For ham er det specielt Facebook, der sluger tid.

»Jeg kan bare ikke rigtig modstå det. Jeg vil jo gerne være med på beatet. Det er bare så skide praktisk og vanedannende,« siger Rasmus Lundberg.

Han oplever, at telefonen også stjæler hans opmærksomhed, når han er sammen med andre.

»Ofte kan jeg være sammen med en kammerat og tage mig selv i at sige, jeg skal på toilettet. Og så skal jeg slet ikke på toilettet, jeg skal bare lige tjekke, hvad der er foregået,« fortæller Rasmus Lundberg med en snert af irritation i stemmen.

Forbedre din mentale sundhed

Hjerteforeningen og Fucking Flink - et netværk af optimistiske aktivister - står bag JOMO-ugen. Det er et eksperiment, der skal få danskerne til at lukke ned for de sociale medier og i stedet opleve, hvordan det føles at få ekstra tid serveret.

»Den tid, vi bruger på sociale medier, er tid, som vi mister på andre dele af vores liv. Eksempelvis tidspunkter hvor vi kunne have været sammen med folk, vi holder af, eller have fordybet os i andre ting,« siger Morten Ørsted-Rasmussen, der er forebyggelseschef i Hjerteforeningen.

JOMO er en modreaktion til begrebet FOMO - Fear Of Missing Out (frygten for at gå glip af noget). Når Hjerteforeningen sætter gang i et eksperiment, der handler om sociale medier, så er det, fordi der er stor sammenhæng mellem vores mentale sundhed og risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme.

Den tid, vi bruger på sociale medier, er tid, som vi mister på andre dele af vores liv Morten Ørsted-Rasmussen, forebyggelseschef i Hjerteforeningen

Morten Ørsted-Rasmussen forklarer, at mental sundhed handler om, at vi føler os godt tilpas og er i balance med os selv. Og for at opnå det, skal vi gøre noget meningsfuldt og tilbringe tid sammen med mennesker, der betyder noget for os.

»Det at bruge tid på sin mentale sundhed og gøre det bevidst, det kræver tid. Og den tid kan man et stykke hen ad vejen frigive ved at forlade de sociale medier. Eller i hvert fald blive bevidste om den tid, vi bruger på de sociale medier,« siger forebyggelseschefen.

Når vi bliver digitale afhængige og hele tiden skal følge med og lige tjekke det ene og det andet, så stiger risikoen for at udvikle stress. Og stress ligger på en fjerdeplads på listen over risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme, fortæller Hjerteforeningen.

Det er latterligt

Rasmus Lundberg føler, han skylder sine venner at følge med i deres liv på de sociale medier for at vise, at han interesserer sig for dem, og hvad der sker i deres liv.

»Det er lidt latterligt. Men også enormt praktisk, når man møder folk og skal holde samtalen ved ilden og lige mindes om, at man betyder noget for hinanden. Så føles det, som om man hele tiden har nærkontakt med virkeligheden,« siger Rasmus Lundberg.

Men nettets store tag-selv-bord af vigtig viden og ligegyldige informationer har også sine omkostninger.

»Jeg vil gerne være kreativ og vil gerne kunne fordybe mig. Men det kan jeg bare mærke, jeg bliver dårligere og dårligere til, jo længere tid jeg har min smartphone,« fortæller Rasmus Lundberg, der godt ved, at JOMO-ugen bliver en udfordring, men håber det vil give ham ny indsigt i sig selv og sin hverdag.