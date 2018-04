Klarlunds brevkasse: Hvorfor løber mine øjne mere i vand nu, end da jeg var yngre?

FOR ABONNENTER

Tove Hansen: Jeg har altid haft tendens til, at øjnene løber lidt i vand, når jeg bevæger mig ud på en cykeltur i kulde og blæst. Men de senere år – og specielt de sidste par måneder – er tåremængden taget til, således at jeg nu nærmest tudbrøler, så snart jeg sætter mig op på cyklen for at tage på arbejde.