7 antistressråd til chef og medarbejder

7 råd til den ansatte:

Som medarbejder – som i alle livets andre forhold – har man selv et ansvar for at få det bedst mulige ud af arbejdslivet. Der kommer i al fald sjældent noget ud af at »sætte sig ned bag i bussen med korslagte arme«.

Hold dig informeret, og stil spørgsmål. Tag ansvar for opgaver og for at sige fra. Involver dig, og kom selv med forslag og ideer. Hav en anerkendende tilgang til ledere og kolleger. Tag imod tilbud om udvikling og nye opgaver. Tilrettelæg arbejdsliv og privatliv, så tingene balancerer. Del positive historier med kolleger og ledere.

7 råd til lederen:

Lederen har en stor del af ansvaret for rammerne på arbejdspladsen. De skal gerne være præget af tillid, at arbejdet giver mening og af et godt fællesskab.