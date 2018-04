Praktiserende læger: Der er brug for mindre medicin – og mere omsorg Alt for mange får medicin, erkender de praktiserende lægers videnskabelige formand, men tit er det efter pres fra patienten selv, ikke lægen.

Praktiserende læge Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, som er de praktiserende lægers videnskabelige selskab, er godt frustreret efter læsning af professor Peter Gøtzsches seneste bog.

DSAM er med til at arrangere en international konference 'Preventing Overdiagnosis' i København til august om netop overdiagnosticering og overbehandling, som han anser for et stort problem som Peter Gøtzsche.

Derfor er han helt enig i, at oplyste borgere er en del af vejen frem.

Problemet for Anders Beich er blot, at når patienten efter en tur hos Doktor Google sidder i konsultationen, er det yderst sjældent med ønsket om mindre behandling og medicin.

Tværtimod, de sidder og kræver recept på alskens præparater, det ifølge de praktiserende lægers videnskabelige formand både vil være farligt og helt fejlagtige at ordinere.

»Min klare oplevelse er, at nettet, men også almindelige nyhedsmedier har øget presset på os læger for mere og tidligere behandling. Folk kommer med ’gode’ ideer til alt muligt, de gerne vil undersøges for. Og ret tit uden grund. Men jeg støtter til fulde Peters ønske om et evidensbaseret lægemiddelforbrug, hvor vi kun behandler der, hvor vi bør«, siger han.

Anders Beich taler om en »ny virkelighed« i læge-patient-relationen, hvor borgeren ikke længere ukritisk lægger sit liv i lægens hænder, og det glæder lægen – når dialogen er konstruktiv.

»Men tit fører nettet jo folk ud i en krigszone, hvor de præges til ønsket om flere undersøgelser og behandlinger. Problemet er, at når patienten selv på nettet har fundet frem til sin lidelse og efterfølgende behandling og bare vil have mig til at ordinere præparaterne, kan det føre til konflikt. Og det er ikke oplyste patienter. For tit er der ingen faglig grund til deres ønsker«, siger Anders Beich.

Ifølge formanden er det særligt patientforeninger, sundhedspolitikere og industrien, der aktivt får talt ønsket om mere behandling op, så folk oftere opsøger læge, særligt dem uden det store behov.

»Tit fører det til overbehandling. Så min oplevelse af virkeligheden er lidt modsat Peters, desværre, for vi er enige om målet – mindre medicin, mere omsorg«, siger Anders Beich.

Gøtzsche frustrer også

Når Anders Beich også er ”frustreret” efter endt læsning, skyldes det personen Peter Gøtszche – som den praktiserende læge egentlig har stor respekt for.

»Bogen er fyldt med uhyrlige påstande. Eksempelvis står der, at returkommission er almindeligt hos lægen. Jeg ved ikke hvilet land, han hentyder til, men det sker aldrig i Danmark. Ingen læger tjener penge på at udskrive medicin. Men han nærer desværre en mistro til læger, der er fuldstændig urimelig«, siger Anders Beich.

Han understreger, at læger ikke er sat i verden til at skade patienter, men hjælpe.

»Det skulle man ikke tro, når man læser Peters bog. Vi lever i en tid, hvor læger ikke længere har sandheden alene. Vi skal nu i højere grad fremlægge fakta, men også alle usikkerhederne over for patienten, der så selv i højere grad skal tage stilling til eventuel behandling, undersøgelse eller indgreb. Og det hjælper Gøtzsches bog altså ikke med, når han systematisk mistænkeliggør og miskrediterer sine kolleger. Desværre, for målet er vi langt hen ad vejen enige om«, siger Anders Beich.