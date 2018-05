Ny forskning: Mus var på burger-diæt og tog ikke et eneste gram på i vægt Hvad nu hvis man kunne spise masser af fed mad uden at blive tyk? Forskere fra Københavns Universitet har i nyt studie bremset udviklingen af fedme hos mus ved at fjerne et enzym fra de små dyr.

Det lyder måske besnærende for nogle, mens andre får kvalme bare ved tanken: Spis dig mæt dag efter dag af en kost bestående af burgere, pommes frittes, flæskesvær, pizzaer og andre fødevarer med et højt indhold af fedt. Uden at du tager et eneste gram på i vægt.

I et nyt opsigtsvækkende studie er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at blokere udviklingen af fedme hos mus, der blev sat på en ekstremt fedtholdig diæt med 60 procent mættet fedt. Forinden havde forskerne genetisk slettet et særligt enzym, NAMPT, hos musene, og det gjorde det helt umuligt for dyrene at blive tykke.

»De tog ikke et eneste gram på«, fortæller Zach Gerhart-Hines, der er lektor på Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research under Københavns Universitet.

Han er seniorforfatter på studiet, der bliver publiceret i maj-nummeret af det videnskabelige tidsskrift Molecular Metabolism.

Fakta Fedme i Danmark En stigende andel af den danske befolkning vejer for meget. Det fremgår af oplysninger fra Den Nationale Sundhedsprofil.

I 2010 var 13,6 procent svært overvægtige, svarende til et BMI over 30. I 2013 var andelen steget til 14,1 procent og i 2017 et stort spring op til 16,8 procent. Det svarer til hver sjette voksne dansker.

Tallene viser også, at 51 procent af befolkningen i 2017 enten var overvægtige (BMI over 25) eller svært overvægtige (BMI over 30). Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, udgivet af Sundhedsstyrelsen Vis mere

Gennem evolutionen har vores fedtvæv udviklet metoder til at opbevare fedt. Kroppen har lært at holde på fedtet. Den er udviklet til at kunne optage energi fra mad og bevare den energi som fedt, der kan bruges. Det er en grundlæggende mekanisme, der var praktisk i en tid, hvor der var knaphed på mad. Fik datidens menneske intet at spise, kunne der hentes energi fra kroppens fedtdepoter.

Overflod af kalorier

I dag er situationen helt anderledes. I store dele af verden har mennesker en konstant og uhindret adgang til mad, der indeholder store mængder kalorier. Men langtfra alle har brug for alle disse kalorier, da vi bevæger os mindre end i forgangne tider.

Derfor er vores evne til at omsætte mad til fedt og opbevare fedtet i kroppen blevet et problem, hvilket kommer til udtryk i, at antal overvægtige på verdensplan er steget voldsomt de seneste årtier. Nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viser således, at lige over halvdelen af den danske befolkning er enten moderat eller svært overvægtige.

»Vi er på den måde blevet vores egen værste fjende, fordi kroppen stadig har evnen til at opbevare fedt, selv om færre har brug for den ekstra energi, som vores forfædre havde gavn af«, forklarer Zach Gerhart-Hines.

Studier af mennesker har tidligere vist, at store mængder af enzymet NAMPT i blodet og i fedtvæv omkring maven hænger sammen med overvægt. Omvendt har nogle mennesker en mutation i genet med netop dette enzym, og for disse personer gælder, at ingen af dem bliver svært overvægtige.

Men der er ingen årsagssammenhæng fundet, og det er baggrunden for museforsøget, der ifølge forskerne på Københavns Universitet er det første bevis for, at enzymet NAMPT er nødvendigt for overhovedet at kunne blive tyk, og at en mangel på dette enzym i fedtvævet beskytter mod overvægt.

Håb om udvikling af ny medicin

Forskerne fjernede enzymet i en gruppe mus, mens en anden gruppe var normale mus, og de sammenlignede, hvordan vægten udviklede sig på henholdsvis en meget fedtholdig diæt og en sund diæt med et højt fiberindhold. På den sunde diæt var der ingen forskel på vægten på de to grupper af mus. Men på den fede diæt - som universitetet selv kalder en »burger-diæt« - udviklede kontrolgruppen svær overvægt, mens musene uden enzymet NAMPT bevarede deres vægt.

Spørgsmålet er så, hvad samfund med massiv overvægt i befolkningen kan bruge denne nye viden til? En umiddelbar tanke kunne være at hæmme enzymet hos overvægtige mennesker - ifølge Zach Gerhart-Hines er dette dog ikke en farbar vej, idet enzymet har vigtige funktioner i hjernen og musklerne, og uden enzymet ville der være for stor risiko for skader.

Men resultaterne kan danne grobund for mere forskning i, hvordan det særlige enzym hænger sammen med dannelsen af fedtvæv i kroppen.

»Vi håber, at vores langsigtede forskning kan skabe mere sikre og målrettede strategier, der kan udnytte denne vej mod effektiv medicin mod overvægt«, siger han.