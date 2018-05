Gennembrud: Antallet af børn lavet ved ægdonation er firedoblet En to år gammel lovændring bærer nu frugt. Sidste år blev 222 børn undfanget ved hjælp af ægdonation. Det er fire gange så mange som i 2014.

Siden 1. juli 2016 er danske kvinder blevet belønnet med et vederlag på 7.000 kroner som tak for at donere æg til barnløse. Op til lovændringen havde der været massiv kritik af, at ægdonorer kun fik 500 kroner svarende til det beløb, en sæddonor får.

Beløbet blev hævet til 2.400 kroner, men det fik ikke mærkbart flere til at melde sig, og derfor ændrede det heller ikke ved ventelisterne, som var op til 4 år.

Det er nødvendigt at fastholde fokus på, at der er et løbende behov for donoræg Anne Buur, formand for LFUB

Men siden beløbet blev sat op til 7.000 skattepligtige kroner, er der sket noget. Faktisk ikke så lidt endda. Hvor der i årene op til lovændringen blev undfanget i gennemsnit 57 børn om året som følge af behandling med ægdonation på en dansk fertilitetsklinik, steg tallet til 222 i 2017. Det svarer til lige knap en firedobling.

Ægdonation Så mange børn bliver til ved ægdonation 2017: 222 2016: 138 (vederlag på 7.000 kroner blev indført 1. juli) 2015: 87 2014: 56 2013: 72 2012: 54 2011: 32 2010: 40 Kilde: Sundhedsdatastyrelsen. Tallene dækker det forventede antal fødsler baseret på skanninger med hjertelyd i graviditetens uge 7.

»Der er naturligvis meget glædeligt. Jeg håber, at dem, vi har kunnet hjælpe, er nogle af dem, der før var nødt til at tage til udlandet, fordi vi ikke havde æg nok herhjemme«, siger formanden for Dansk Fertilitetsselskab Elisabeth Carlsen, overlæge på Rigshospitalets Fertilitetsklinik.

Før lovændringen var det almindeligt, at barnløse så sig nødsaget til at tage til lande som Spanien, Grækenland, Tjekkiet eller Rusland og betale op til 100.000 kroner for et enkelt forsøg på at blive gravid. Men nu er det altså muligt for de fleste at få ønsket opfyldt i Danmark.

»I månederne efter lovændringen havde vi ligefrem en kø af kvinder, der gerne ville donere. Sådan er det ikke helt længere nu, hvor opmærksomheden har lagt sig, men vi håber fortsat at kunne hjælpe mange flere, end vi gjorde før«, siger Elisabeth Carlsen, der dog påpeger et væsentligt problem på de offentlige klinikker; nemlig at der ikke fulgte tilstrækkelig finansiering med, da loven blev indført.

Stadig et års ventetid

På hendes egen arbejdsplads, Rigshospitalet, betyder det, at barnløse må vente et år på ægdonation. Før lovændringen var ventetiden to år.

Klinikken har fået tilført ekstra økonomiske ressourcer, men de dækker kun 16 procent af udgifterne til en behandling, som i alt koster omkring 25.000 kroner inklusive vederlaget til donoren og medicinudgifter.

På den private fertilitetsklinik Trianglen i Hellerup, som er en af Nordens største, er det heller ikke muligt at følge med efterspørgslen. Det bunder ikke i økonomi, men det er blevet lidt sværere at rekruttere donorer.

I begyndelsen efter lovændringen var der ligesom på Rigshospitalet en kø af kvinder, der gerne ville donere, men nu er den svundet ind, oplyser speciallæge Kåre Rygaard, der er indehaver af klinikken.

»Der er ingen tvivl om, at vi kan mærke, at der nu ikke længere er samme fokus på at donere æg, som der var for et år eller halvandet siden«, siger han og fortæller, at klinikken i øjeblikket forsøger sig med en hvervekampagne på klinikkens egen hjemmeside og på Facebook.

I Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse, LFUB, glæder formand Anne Buur sig over, at der nu er mange flere barnløse, der kan få ægdonation herhjemme, men hun opfordrer til, at man ikke hviler på laurbærene.

»Det er nødvendigt at fastholde fokus på, at der er et løbende behov for donoræg. Det viser erfaringerne ude fra klinikkerne jo allerede; at når opmærksomheden daler, så daler antallet af donorer også. Derfor er der med jævne mellemrum brug for kampagner, og det hjælper også, når medierne skriver om det«, siger hun.

Hvad angår problemerne på de offentlige klinikker med at få økonomien omkring ægdonationer til at hænge sammen, kalder hun det »helt uacceptabelt«.

»Det er grotesk, at det er sådan. Det kan ikke passe, at man indfører en ny lov med øget betaling til donorerne i håb om at få flere donorer og dermed kunne gennemføre flere behandlinger, men uden man sætter ekstra penge af til vederlag og behandlinger«.

Det har ikke været muligt at træffe formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg Ulla Astman (S) for en kommentar til den manglende økonomiske ramme.