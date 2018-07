»Netflix mener, at deres største konkurrent er søvn«: Flertal vil forske i, om mobilen skader din sundhed Et flertal i Folketinget vil oprette et videnscenter.

Hvad betyder det for vores stressniveau, at vi bliver forstyrret af mails før, under og efter arbejdsdagen?

Hvad betyder det for vores nærvær, at vi – uanset alder – har blikket rettet mod en skærm flere timer hver dag, også når vi holder fri? Og har det konsekvenser for vores søvn, at skærmen ofte følger med ind i soveværelset og er det sidste, vi kigger på, inden vi dratter om?

Et flertal i Folketinget vil oprette et videnscenter, der skal undersøge sammenhænge mellem vores store digitale forbrug og vores mentale og fysiske sundhed.

»Vi skal have et overblik over bagsiden af den store digitalisering, vi oplever i øjeblikket, så vi sikrer, at den ikke har store omkostninger for vores helbred«, siger Ida Auken, der som it-ordfører for Radikale Venstre står bag forslaget.

Konkret vil partiet afsætte 10 millioner kroner fra satspuljemidlerne, der skal fordeles i efteråret, til oprettelsen af et Center for Digital Sundhed. Videnscentret skal klæde politikere på til at lovgive og forældre til at opdrage.

»Netflix mener, at deres største konkurrent er søvn, så de har en udpræget interesse i, at vi ikke sover. Facebook smider milliarder efter at gøre os mere og mere afhængige af deres services. Vi sidder over for nogle teknologigiganter, som poster rigtig mange penge i, at vi hele tiden skal tage vores telefon op og føle, at der er et eller andet, vi bør tjekke«, siger Ida Auken.

»Derfor skal vi styrke hele vores digitale immunforsvar som samfund og sørge for, at det her sker på en god og sund måde, og at vi ikke betaler en for høj pris med vores sundhed«, fortsætter hun.

Om der er en sammenhæng mellem søvnbesvær og stress og mobilen i lommen, ved hun ikke.

»Men når vi har en mistanke om, at et kemikalie kan være hormonforstyrrende, så forsker vi i det for at kunne sige, om der er en sammenhæng. Nu har vi en mistanke, og det gør, at vi skal vide noget mere«.

Bred opbakning

I Dansk Folkeparti bakker sundhedsordfører Liselott Blixt op om ideen. Hun er klar til at afsætte penge fra satspuljen til et videnscenter, der i hendes optik især bør have fokus på børn og unge. For selv om det eksempelvis er undersøgt, hvordan iPads kan bruges i læring, mangler sundhedsaspektet at blive belyst.

»Jeg mangler viden om skolerne. Jeg er selv i en kommune, hvor vi har givet iPads til alle elever, men jeg hører også nogle forældre fortælle, at så leger børnene ikke sammen mere. Andre fortæller det modsatte. Der er rigtig meget uopdaget i det, som er vigtigt, for ellers vil vi måske se en generation, der bliver tabt, fordi det hele foregår bag en skærm«, siger Liselott Blixt, der foruden folketingsarbejdet er medlem af byrådet i Greve Kommune.

Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører i Socialdemokratiet, kalder et forskningscenter »helt på sin plads«. Han savner selv som politiker mere viden om, hvad vores digitale vaner kan have af konsekvenser. I Venstre er sundhedsordfører Jane Heitmann også positivt stemt.

»Det er en rigtig spændende tanke. Den rammer lige ned i hjertet af de diskussioner, vi har i Venstre omkring, hvad det digitale pres betyder for unge«.

Fundamentale ændringer

Politikerne rammer rigtigt, når de vil have mere viden om, hvad skærmene betyder for vores sundhed, mener hjerneforsker Albert Gjedde, professor i translationel neurobiologi ved Syddansk Universitet. Han kalder et videnscenter for »en glimrende idé«.