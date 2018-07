Hjertepatienter får aflyst og flyttet aftaler på grund af lægemangel

Over 400 ambulante hjertepatienter på Nordsjællands Hospital i Hillerød har fået aflyst eller flyttet deres aftaler i april og maj på hospitalets kardiologisk afdeling. Det skyldes, at afdelingen mangler fire hjertelæger.

Det fremgår af hospitalets svar til regionsrådsmedlem Torben Kjær (EL), skriver Frederiksborg Amts Avis.

I april fik 411 hjertepatienter aflyst og flyttet deres aftale i ambulatoriet, og det ramte 430 patienter i maj.

Afdelingen har både akutte og planlagte undersøgelser og behandlinger. Ifølge Nordsjælland Hospital er der behov for 22 speciallæger på afdelingen, som kun har 18 speciallæger ansat, viser hospitalets svar.

Indtil april lå kardiologi under en større afdeling på hospitalet. Men det blev en selvstændig afdeling for at styrke kardiologiens faglige profil, så man kan tiltrække flere specialister.

Afdelingen ventes at være fuldt bemandet ved årsskiftet.

Fra 1. september er der ansat endnu en speciallæge på afdelingen, og hospitalet regner med en ny ansættelsesrunde til efteråret. Det oplyser kommunikationsenheden på Nordsjællands Hospital til avisen.

Nu venter 432 patienter på at få en tid i hjerteambulatoriet. Hospitalet forsikrer, at hjertepatienterne tilbydes udredning andre steder, hvis deres ret til udredning ikke kan overholdes på Kardiologisk Afdeling.

ritzau